Luca Argentero spoilera l’inizio di Doc: un personaggio amatissimo torna nella terza stagione

Luca Argentero, attraverso un video, ha diffuso un’importante anticipazione sulla terza stagione di Doc-nelle tue mani.

La nuova stagione televisiva targata Rai sta per entrare nel vivo. Tanti i titoli già andati in onda, con notevole successo, e tanti quelli attesi. Solitamente il debutto delle nuove serie o di importanti ritorni sono fissati nei mesi di ottobre-novembre o gennaio-febbraio. Per l’inizio del 2024, difatti, è previsto un atteso ritorno. Una fiction fra le più amate negli ultimi anni, vale a dire: Doc-nelle tue mani.

Dopo il successo delle prime due stagioni, con intrighi e colpi di scena, la rete ammiraglia Rai non poteva non confermare la terza stagione. Un nuovo ciclo di episodi che si preannuncia ricco di colpi di scena. Il dottor Fanti, infatti, dopo diverse peripezie, potrà finalmente tornare a fare il primario. Un momento atteso e desiderato dal brillante medico, il quale ha dovuto fare i conti non solo con l’amnesia che gli ha cancellato gli ultimi dodici anni di vita, ma anche con le insidie tesegli dai colleghi e superiori.

La seconda stagione si è aperta con una vicenda molto drammatica, come l’arrivo del covid. Una narrazione realistica che ha aperto numerose ferite nei telespettatori. Il dottor Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, ha perso la vita dopo aver contratto il virsu.

Il suo gesto d’amore e sacrificio verso una sua vicina di stanza ha rappresentato lo stesso sacrificio di tanti medici morti a causa del virus, in nome dell’amore per il prossimo e per la propria professione. Con un’infausta ring composition, la seconda stagione si è conclusa con un’altra tragica dipartita. Questa volta è toccata alla specializzanda Alba Patrizi, la quale dopo aver contratto la klebsiella è deceduta a causa dell’effetto collaterale di un farmaco. Cosa ne sarà di Riccardo nella terza stagione?

Doc- nelle tue mani 3: lo spoiler di Argenteo sul personaggio di Spollon

Manca poco al debutto della nuova stagione di Doc- nelle tue mani. I nuovi episodi andranno in onda a partire da gennaio 2024. Previste diverse new entry, come l’attore Giacomo Giorgio, star di Mare fuori, che vestirà i panni di un giovane specializzando. Non mancheranno le uscite di scena, come quella di Alberto Malachino e Simona Tabasco, alias Gabriel Kidane ed Elisa Russo. Pier Paolo Spollon, invece, nonostante gli innumerevoli impegni lavorativi, tornerà a vestire i panni di Riccardo. Quest’ultimo dovrà affrontare un momento difficile a causa della scomparsa della sua amata Alba.

Il giovane dovrà fare i conti con l’elaborazione del lutto, ma deciderà di tornare in reparto, per la gioia di Fanti. A spoilerare il ritorno di Riccardo in corsia è stato lo stesso Luca Argentero. Il volto di Doc, infatti, ha diffuso un video su Instagram, in cui è possibile assistere al ritorno in reparto di Bonvegna. Fanti appare felice di vederlo e lo abbraccia teneramente. Riccardo gli esprime le difficoltà nel dover andare avanti senza Alba. “Concludi la specializzazione anche per lei” afferma Doc, incoraggiando il ragazzo a concentrarsi sul lavoro che ha sempre amato.