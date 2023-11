Questo utensile che tutti utilizziamo in cucina è un ricettacolo di germi e batteri: ecco come andrebbe igienizzato per non correre rischi

Un utensile che tutti non utilizziamo in cucina è un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri: ecco di quale si tratta e come igienizzarlo per evitare problemi di salute.

La pulizia della cucina è fondamentale per cucinare in tutta sicurezza le pietanze che consumiamo. Per la stessa ragione è importante non sottovalutare la pulizia degli utensili che utilizziamo per realizzare ricette di ogni tipo. In questo senso, bisogna fare riferimento ad un oggetto in particolare che spesso ci si dimentica di igienizzare.

Alla luce di questo, a breve vi daremo tutti i dettagli su come prevenire problemi di salute facendo attenzione ad igienizzare correttamente un utensile che tutti noi abbiamo in cucina. Scopriamo insieme nel dettaglio di quale si tratta.

Attenzione a questo utensile in cucina, ricettacolo di germi e batteri

All’inizio di questo articolo abbiamo sottolineato l’importanza di pulire la cucina e in particolare di igienizzare gli utensili che si utilizzano durante la preparazione delle varie ricette. In particolare, gli esperti consigliano di fare attenzione ad un oggetto in particolare che se non correttamente igienizzato può divenire un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri.

Il riferimento è ai mestoli e ai taglieri in legno che si caratterizzano per essere particolarmente comodi e utili, ma che tuttavia con il tempo possono accumulare microorganismi potenzialmente dannosi per la propria salute. Essi infatti possono andare a contaminare gli alimenti causando pericolose infezioni e intossicazioni.

A tal proposito, è importante sapere come igienizzarli senza danneggiarli e soprattutto senza esporsi a problemi legati alla salute a causa delle sostanze nocive utilizzate. Tanto per cominciare, in caso di tagliere o mestolo nuovo si consiglia di immergerli all’interno di un contenitore riempito con acqua calda. Lasciateli in ammollo per circa 5 minuti e dopo lasciateli asciugare. Trascorso il tempo necessario, distribuite dell’olio di semi sull’intera superficie.

Per quanto riguarda, invece, la pulizia degli strumenti in questione, bisogna innanzitutto riempire una pentola d’acqua e posizionarla sul fuoco. Una volta giunta quasi ad ebollizione, spegnete la fiamma e immergetevi gli utensili in legno.

Fatto anche questo passaggio, aggiungete il bicarbonato di sodio l’aceto bianco. In entrambi casi si tratta di ingredienti del tutto naturali che presentano proprietà disinfettanti e igienizzanti. Grazie ad essi sarà possibile eliminare germi e batteri in maniera del tutto naturale e quindi senza correre rischi per la salute. Oltre a ciò, si contribuirà a ridurre l’inquinamento ambientale causato anche dall’impiego di prodotti chimici.

Ad ogni modo, lasciateli riposare gli strumenti per una ventina di minuti e dopo risciacquate con cura in modo tale da rimuovere eventuali residui. Una volta asciutti, i vostri mestoli e taglieri in legno saranno perfettamente igienizzati e dunque pronti per essere utilizzati in tutta sicurezza.