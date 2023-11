5 mete ideali per accogliere il nuovo anno coccolati dal caldo e dal sole: veri paradisi terrestri

Dove andare per passare il Capodanno sulla spiaggia al caldo: cinque mete meravigliose per inneggiare al nuovo anno con la sabbia sotto i piedi.

Avete sempre accarezzato l’idea di iniziare il nuovo anno magari al caldo, con la sabbia tra i piedi, a sorseggiare un cocktail fresco e zuccherino? Non siete sicuramente gli unici, sono tante le persone che desiderano fuggire dal freddo dell’inverno in Italia per scaldarsi in un paradiso tropicale sotto le vacanze di Natale.

Purtroppo però, non è sempre fattibile a livello economico siccome spesso queste destinazioni delle favole hanno prezzi impegnativi. Per fortuna, ci sono spesso offerte last minute e voli low cost dietro l’angolo, quindi date sempre un’occhiata alle nuove offerte.

Prima di scegliere dove andare però, c’è da tenere a mente che non tutti questi posti tropicali danno quello che cercate a dicembre: potreste per esempio ritrovarvi immersi nel pieno della stagione delle piogge, quindi prestate attenzione a dove decidete di passare le feste.

Le cinque destinazioni soleggiate imperdibili per Capodanno

Andiamo a vedere quali sono le cinque migliori destinazioni per passare un Capodanno in spiaggia e al caldo. La prima che vi proponiamo è Phuket in Thailandia. Si tratta della più grande isola della Thailandia ed è una scelta molto richiesta sotto Capodanno. Anche se i prezzi tendono sempre ad aumentare sotto le festività, la Thailandia comunque ha un ottimo rapporto di qualità e prezzo. Potrete rilassarvi su spiagge incredibili e nuotare in un mare trasparente.

Il secondo luogo che vi proponiamo sono le Bahamas, nei Caraibi. Per quanto si tratta di un viaggio spesso costoso, ne vale sicuramente la pena. L’arcipelago circondato da un mare cristallino sarà un ricordo indelebile. Anche per le Bahamas potreste trovare offerte last minute o low cost che potrebbero salvarvi il portafoglio.

La terza destinazione è in Egitto, Mar Rosso. Si tratta di una delle destinazioni più fattibili a livello economico, ma ricordatevi che là le temperature, per quanto ancora calde, iniziano piano piano a calare a dicembre. Ma potrete comunque approfittare delle giornate di sole.

Il quarto posto di questa lista è sempre ai Caraibi, in Giamaica però. Si tratta veramente di un’oasi rilassante e meravigliosa. Non è neanche un luogo particolarmente costoso, quindi si può passare un Capodanno da favola senza svuotarsi in portafoglio. Infine vi proponiamo Lanzarote, nelle Canarie. È l’isola in cui piove di meno dell’arcipelago e infatti regala un tempo bellissimo durante tutto il corso dell’anno. Sarete accolti in bellissime strutture e potrete risalassarvi su spiagge infinite.