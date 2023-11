WhatsApp, puoi vedere chi ti ha eliminato dai contatti: il trucco infallibile

È possibile verificare chi ci ha eliminato dai nostri contatti WhatsApp? Ebbene c’è un trucco infallibile che ci darà la risposta: ecco come fare

WhatsApp è una delle nostre app più utilizzate in assoluto. L’app di proprietà Meta, azienda che detiene anche la proprietà di Instagram e Facebook, è entrata prepotente mente nelle nostre applicazioni quotidiane indispensabili. Al giorno d’oggi almeno 2 utenti su 3 che dispongono di uno smartphone, utilizzano questa app che ormai è diffusissima in tutto il mondo, sfondando il tetto dei 2 miliardi di utenti. E con i recenti aggiornamenti diventa sempre più essenziale.

Certo è che non possiamo pretendere che tutti i nostri contatti ci tengano registrati sull’app, e qualcuno potrebbe anche aver cancellato il nostro numero, per un motivo o per un altro. Ma spesso abbiamo il dubbio se un utente ci ha cancellati dalla sua rubrica, e non vuole più saperne di parlare con noi. Ma c’è un modo per capirlo? Esiste un piccolo trucchetto, che costituisce un trucco infallibile per farci capire se il nostro numero è stato cancellato dalla rubrica del destinatario.

Come capire se siamo stati eliminati da WhatsApp da un contatto

Immaginiamo che abbiamo litigato con una persona, con il nostro partner o chicchessia, e non vogliono avere più a che fare con noi, facendo addirittura sparire il nostro numero di telefono. Probabilmente non lo sapremo mai, ma stiamo certi che il dubbio lo terremo sempre. Allora cerchiamo di capire se esiste un metodo che possa farci capire se effettivamente siamo stati cancellati dai contatti di un nostro conoscente, da WhatsApp.

Tra i tantissimi criteri di privacy e sicurezza, ci sono però delle operazioni del tutto lecito, che possono farci capire se quell’utente ci ha cancellati dai suoi contatti. Bastano pochi istanti e scopriremo finalmente la verità. Non bisogna essere degli hacker o altro, ma bisogna sfruttare a pieno le funzionalità che l’app ci mette a disposizione. Ecco il trucchetto su come vedere chi ci ha eliminati.

WhatsApp permette di interagire alla grande con i nostri contatti, e ci offre anche la possibilità velata di capire se qualcuno ci ha cancellati o meno. Tutto quello che bisogna fare è creare una nuova conversazione sotto la voce Nuovo Broadcast. La lista broadcast permette di creare dei messaggi per tutti i contatti che preferiamo, selezionandoli, e se qualcuno ci risponderà, il messaggio ci arriverà in privato, a differenza del gruppo.

Una volta creato il gruppo e selezionato tra i vari contatti anche quello che ci interessa, creando un messaggio che possa essere buono per tutti, selezioniamolo e verifichiamo se lo stato del messaggio risulta consegnato e visualizzato dalla persona che ci interessa. Questo è un dato incontrovertibile che ci dirà se quel contatto ci ha bloccati oppure no.