Alessia Marcuzzi, con questo look non l’ha mai vista nessuno: per il grande evento si trasforma

Alessia Marcuzzi cambia look per questo grande evento e si mostra in maniera inedita sui social: eccola così.

Sono giorni davvero particolarissimi per Alessia Marcuzzi, che non ha di certo perso l’occasione per festeggiare. La conduttrice romana è ormai uno dei punti fermi della Rai, che è stata in grado di conquistare con tutta la sua bravura e la sua personalità: su Rai 2, Boomerissima! va sempre a gonfie vele ed il pubblico ama più che mai la Marcuzzi.

Un nuovo risultato incredibile per la conduttrice, ormai da più di vent’anni sempre presente sul piccolo schermo con record su record; come se non bastasse, poi, è rimasta in maniera inequivocabile un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo, per un fascino che sembra solamente diventare più grande di anno in anno.

Attivissima sui social, ad ogni post è in grado di infiammare ed incantare il web in qualsiasi modo si mostri: questa volta, per l’occasione davvero particolare, si è mostrata trasformata con un look inedito, ma il risultato resta lo stesso. Eccola così, tutti pazzi di lei.

Alessia Marcuzzi si trasforma per l’occasione speciale – VIDEO

Tramite un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha condiviso coi suoi tantissimi follower i preparativi per il suo compleanno; ecco quindi che, da treccia e camicia, la conduttrice passa in un batter d’occhio ad indossare un costume davvero particolarissimo. “It’s my birthday” scrive lei nella didascalia del post, mostrandosi nel suo bagno prima in fase di preparazione, poi perfettamente truccata e vestita con un simpatico costume che, utilizzando anche la gonna, la fa diventare una gustosa torta di compleanno!

Come al solito tanta ironia per la Marcuzzi, che in queste ultime ore ha compiuto la bellezza di 51 anni portati divinamente. Al post sono arrivati tantissimi like e commenti da parte dei fan e non solo, tutti pronti a fare gli auguri di compleanno alla Marcuzzi, oltre che a complimentarsi con lei per bellezza, bravura e simpatia e a mostrarle tantissimo affetto.

Sono diversi poi i commenti arrivati anche da colleghi e altri vip del mondo dello spettacolo, da Veronica Gentili a Giulia De Lellis passando per Veronica Ruggeri e Luca Vismara. Un compleanno incredibile per la conduttrice, che si prepara anche a guidare un programma nuovo di zecca sempre su Rai 2, e per il quale si sono di recente aperti i casting per la scelta dei concorrenti.