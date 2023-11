Letizia di Spagna lancia una nuova tendenza regale: ecco l’outift che potresti avere anche tu

Letizia di Spagna ha lanciato una nuova tendenza regale: la reale si è superata, sfoggiando un outfit da batticuore. Scopriamo tutti i dettagli del favoloso modello.

Icona di bellezza e di stile, Letizia di Spagna è una delle reali considerate meglio vestite in assoluto. Al pari delle colleghe Kate Middleton e Beatrice Borromeo, ogni look della Ortiz finisce al centro delle cronache fashion, diventando un’ispirazione copiata in tutto il mondo, nel desiderio di riprodurre i suoi abbinamenti divini.

Stilosa perfino con i capelli del loro grigio naturale, Letizia di Spagna si mostra impeccabile in ogni occasione. Ex giornalista, 51 anni, il suo volto è diventato conosciuto a livello globale in seguito alle sue nozze con Filippo, il Re di Spagna.

La coppia è seduta al trono spagnolo e ha due splendide figlie: si tratta di Leonor e Sofia, sempre più grandi e affascinanti come la madre. Dalla Ortiz hanno ereditato anche la passione per la moda. Si sa, infatti, che Letizia ha un gusto innato per il fashion, creando abbinamenti regali, ma al contempo al passo delle tendenze. Di recente, la reale spagnola ha catalizzato l’attenzione con un look travolgente, indossato in occasione di un suo viaggio in Danimarca, dove ha catalizzato l’attenzione con un abito da favola.

Letizia di Spagna, il look luminoso detta tendenza: è un’ispirazione per l’autunno/inverno 2023-24

Approdata in Danimarca per incontrare i reali del Paese, Letizia di Spagna ha illuminato la cena di gala tenutasi presso il Glyptoteket Museum. Per l’occasione, la reale ha sfoggiato un abito dall’eleganza raffinata: tempestato di micro paillettes, il modello è molto stretto, accompagnando la curve perfette della Ortiz.

Il capo raffinato, ma al contempo stiloso, è lungo fino alle caviglie, dalla scollatura a V e senza maniche: le paillettes che impreziosiscono il modello sono frutto di un ricamo a mano. La pregiata creazione è firmata dal brand danese “Rotate” e la sua bellezza ha conquistato tutti.

Letizia si è così riconfermata un’icona di moda, dettando tendenza con questo abito regale, super scintillante. In stile “Colazione da Tiffany”, al capo importante la Ortiz ha abbinato un meraviglioso paio di tacchi neri, degli orecchini luminosi, un lungo cappotto nero dal taglio essenziale di Mango e una mini bag nera di Lambertson Truex. La Ortiz si è mantenuta cauta con gli accessori, non volendo esagerare e caricare troppo il look.

Nonostante il modello sfoggiato sia molto brillante, la 51enne è riuscita a renderlo super fine, grazie all’abbinamento minimal creato, che ha convinto tutti: l’outfit di Letizia è da 10 e lode e rappresenta un’ispirazione perfetta per le prossime settimane, soprattutto in vista delle feste natalizie, sempre più vicine.