Annalisa, rivelazione inaspettata: l’annuncio della cantante fa impazzire tutti

Annalisa è pronta a stupire tutti con le sue nuove canzoni e cover e per questo ha fatto un nuovo annuncio. Scopriamo insieme cosa ha detto per far impazzire i fan.

Annalisa continua a sfornare un successo dietro l’altro. La cantante, che è stata al centro di un dibattito durante una puntata di XFactor, tornerà nelle vesti di super ospite del talent.

Durante i live infatti il giudice Morgan aveva criticato la sua hit ‘Bellissima‘ dicendo di non conoscerla e che era una canzone armonicamente inesistente. Grazie a quel brano, quattro volte disco di platino, Annalisa è stata la prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk. Ma non solo, ha poi scalato la classifica con altri successo come ‘Mon amour‘, ‘Disco Paradise‘ e ‘Ragazza sola‘.

Si è trattato di un anno straordinario per la giovane non solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale. Annalisa si è infatti sposata con Francesco Muglia con una cerimonia molto intima in cui era presente anche Maria De Filippi. Nata a Savona nel 1985, Annalisa ha partecipato più volte al Festival di Sanremo senza riuscire a ottenere il giusto riconoscimento per le sue qualità vocali: è arrivata nona nel 2013 con il brano ‘Scintille‘, quarta nel 2015 con ‘Una finestra tra le stelle‘, undicesima nel 2016 con ‘Il diluvio universale‘ e terza con ‘Il mondo prima di te‘ nel 2018. Tre anni dopo ci ha riprovato con ‘Dieci‘ arrivando però solo settima.

Annalisa, l’annuncio che fa impazzire i fan

Ora la cantante ha fatto uscire il suo nuovo album dal titolo ‘E poi siamo finiti nel vortice‘ e si è esibita live al Forum di Assago, in un concerto sold out. L’ex allieva di Amici ne ha fatta di strada e, dopo essere arrivata seconda nel talent condotto da Maria De Filippi, ha annunciato il suo prossimo progetto tutto dedicato alle feste di Natale. Si tratta infatti di una cover del brano ‘Christmas (Baby Please Come Home)‘ disponibile in esclusiva su Amazon Music. Questo brano fa parte anche della colonna sonora del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me.

Ma non è l’unico progetto futuro. Sui social Annalisa ha fatto un annuncio che ha fatto impazzire tutti i suoi fan: dal 17 novembre sarà possibile trovare il suo nuovo singolo dal titolo ‘Euforia’. Il brano è contenuto nel suo nuovo album e descrive le sensazioni che si provano all’alba quando qualcosa di nuovo sta per nascere.

Nella didascalia al post su Instagram la cantante scrive: “EUFORIA, il mio nuovo singolo, in radio dal 17 novembre. Oh mamma mamma mamma“. Nella canzone infatti il ritornello richiama quelle parole: “Oh mamma mamma mamma Sarà per questa maledetta gelosia. Sarà per questa maledetta voglia di farti incazzare. Maledetta euforia“.