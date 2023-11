Passi tante ore al computer? Fai attenzione alla salute degli occhi, come prendertene cura subito

Trascorrere tante ore davanti al computer può portare non pochi problemi. Non ultimi, anche e soprattutto gli occhi possono essere minacciati

Sempre più spesso il nostro lavoro ci porta a dover trascorrere tanto tempo davanti allo schermo di un computer. Questo, ovviamente, può portare non pochi problemi di salute. Noi pensiamo solo per questioni di sedentarietà, ma non è così. Anche i nostri occhi sono minacciati. Ecco come proteggerli.

Una vita sedentaria, come ben sappiamo, è spesso complice di tanti problemi. Dall’obesità che, a cascata, può provocare problemi di tipo cardiaco, passando per i problemi di circolazione sanguigna, ma anche dolori alla schiena e problemi con la postura. Sono solo alcuni esempi.

Non gli unici, però, dato che, come vedremo di qui a breve, anche i nostri occhi possono essere fiaccati dalle tante ore trascorse davanti a un computer, per lavorare, per scrivere un ricorso o una tesi, per inserire dati di contabilità. Sono tanti, tantissimi, i lavori che richiedono questa presenza. Per questo, siamo convinti che consigli del genere possano interessare una platea molto vasta.

Come salvaguardare gli occhi se trascorriamo tanto tempo al computer

E, allora, è facile, al giorno d’oggi, che il nostro lavoro ci richieda di rimanere seduto alla scrivania davanti a un computer per diverse ore. Come abbiamo appena detto, un lavoro sedentario può provocare vari problemi di salute, non ultimi anche quelli agli occhi. Questa situazione può causare per esempio stanchezza alla vista e anche altri tipi di problemi. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti che puoi seguire per ridurre al minimo la situazione. In primis, ovviamente, quello di affidarci sempre a professionisti con controlli regolari, che possono prevenire problemi ulteriori.

Gli esperti ci dicono innanzitutto di avere una illuminazione adeguata. Il consiglio è quello di usare la luce naturale quando possibile. Attenzione poi ai riflessi e alle ombre nell’area di lavoro. Attenzione ai raggi UV, se si lavora all’aperto, si consiglia di utilizzare una protezione. Anche la distanza del monitor è un fattore da non sottovalutare: dovrebbe essere all’altezza degli occhi ad una distanza compresa tra 50 e 70 centimetri per evitare di affaticare gli occhi.

Molto importante e altrettanto sconosciuta, è la cosiddetta regole del 20-20-20: ogni 20 minuti è molto utile guardare qualcosa a 20 metri di distanza per almeno 20 secondi. Chi sta tanto tempo davanti al computer, poi, può avere problemi di secchezza oculare. E, allora, sbattere le palpebre frequentemente aiuta a mantenere gli occhi umidi. Bere acqua e seguire una dieta equilibrata aiuta, infine, a prevenire problemi di secchezza oculare.