Scoprire questi cibi a calorie negative darà una svolta alla tua dieta: ecco perché

Conosci i cibi a calorie negative? Se non li conosci devi assolutamente scoprire quali sono: daranno una svolta alla tua dieta.

Immagina dei cibi che più ne mangi e più dimagrisci. Non ci credi? Invece è tutto vero: sono i cibi a calorie negative. Conoscerli ti farà dimagrire in modo più rapido e più facile.

Dimagrire per molte persone non è solo un’esigenza estetica ma è soprattutto una questione di salute. I chili di troppo pesano sulla schiena, sulle ginocchia e su tutte le articolazioni. Ma il peso in eccesso grava anche sugli organi interni e, in particolare, sull’apparato cardiovascolare. Spesso il sovrappeso e l’obesità vengono sottovalutati mentre si tratta di due serie patologie metaboliche.

La maggior parte delle diete fallisce per una ragione molto semplice: le persone hanno fame e dopo un po’ mollano. Nessuno può vivere con i crampi allo stomaco per la fame. Ma c’è un trucco che può rendere la dieta molto più facile: gli alimenti a calorie negative. Questi cibi possono dare una vera svolta alla tua dieta e aiutarti a dimagrire e a non riprendere i chili persi.

Quali sono i cibi a calorie negative

Tante diete falliscono in quanto le persone accusano troppa fame e, quindi, prima o poi cedono alle tentazioni e mollano il colpo. Per non correre questo rischio e per non mandare in fumo i risultati della tua dieta, devi assolutamente conoscere i cibi a calorie negative.

I cibi a calorie negative sono quegli alimenti che, per essere digeriti dal corpo, richiedono più calorie di quanti essi ne contengono. In pratica se un cibo ha 30 calorie per 100 grammi ma richiede 100 calorie per essere digerito dal tuo corpo, allora è un cibo a calorie negative.

Si tratta di alimenti poco calorici ma molto sazianti in quanto molto ricchi di fibre. Sono proprio le fibre, infatti, che fanno sì che questi cibi richiedano molte calorie per essere digeriti e assimilati dall’organismo. I cibi a calorie negative appartengono al mondo dei vegetali. I più comuni sono: i cetrioli, i broccoli, i cavolfiori, i cavolini di Bruxelles, le verze, il sedano, i ravanelli, la rucola, il rafano, il cavolo cappuccio.

L’ideale è consumare questi vegetali crudi in modo da sfruttare tutte le loro proprietà benefiche. Non solo: da crudi sono molto più sazianti. Possiamo mangiarli co me contorno oppure all’inizio del pasto: una bella insalata o un bel pinzimonio all’inizio del pranzo o della cena ci sazierà e, dunque, ci indurrà a mangiare meno. Possono rappresentare anche degli ottimi spezzafame a metà mattina o a metà pomeriggio. Oltre ai cibi sopra elencati, ce ne sono altri che aiutano il nostro corpo a bruciare più calorie. Essi sono il peperoncino, il pepe, la cannella e tutte le spezie in generale.