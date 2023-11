Scoprire chi sparla di te è facilissimo perché fa sempre queste 8 cose: ecco a cosa fare attenzione

Vuoi scoprire chi parla male di te alle tue spalle? Segui questi otto consigli e arriverai facilmente alla verità

Come dice quel detto? Fate attenzione a chi parla male degli altri in vostra presenza, perché potrebbe fare lo stesso quando voi non ci siete. Scusateci, le citazioni testuali non ci sono mai piaciute. Ma sicuramente avrete capito il concetto: ci sono persone che non sanno fare altro che sparlare. Volete scoprirli? Ci sono dei modi, otto in particolare.

Si tratta di una tendenza davvero molto antipatica, maleducata oseremmo dire. Parlare male degli altri in loro assenza non è solo scorretto, ma anche sintomo del fatto di non essere in pace con sé stessi. Sicuramente, tutti voi avrete appreso, nella vita, di qualcuno che parlava male di voi in vostra assenza. E se aveste conosciuto questi otto “trucchi” lo avreste smascherato prima…

8 modi per scoprire chi sparla di te

Se qualcuno parla di te alle sue spalle, noterai facilmente piccoli cambiamenti nei tratti semplici della sua personalità. Ti trattano diversamente? Senti un qualche tipo di cambiamento? Allora è possibile che quella persona sparli male di te. Secondo gli esperti, il linguaggio del corpo mostra molto. Le loro reazioni e comportamenti differiscono dal solito in quanto c’è una sorta di “paura” di scoprire qualcosa di “brutto” che hanno fatto – come parlare degli altri alle loro spalle.

Se tutti sembrano nervosi e l’ambiente cade nel silenzio non appena entri da qualche parte, c’è qualcosa che non va. È quasi certo che tu fossi l’argomento di conversazione prima del tuo arrivo e molto probabilmente le parole migliori del mondo non parlavano di te. Davvero molto imbarazzante.

Se sospetti che qualcuno stia parlando di te alle tue spalle, presta attenzione a come reagiscono. Se provano a chiudere la conversazione il prima possibile o a cambiarla, prendilo come un segno inequivocabile. Attenzione, poi, al sentimento della paura, uno dei più sinceri: spettegolare su qualcuno crea di per sé una sorta di paura che si avverte non appena la persona di cui si parla entra nella stanza. Puoi notare come si muovono i suoi occhi, come si blocca la sua postura o quanto velocemente vogliono lasciare un determinato luogo.

Come detto, un a persona che spettegola, spettegola su tutti. Se sospetti che stia parlando alle tue spalle, chiediti: spettegolano sugli altri? Un pettegolo è anche un bugiardo e, quindi, avrà difficoltà a guardarti negli occhi. Se una persona ha parlato di te alle tue spalle, per paura di essere scoperti tendono a ridurre il contatto visivo e a lanciarti sguardi nervosi. I pettegoli malevoli sono ansiosi, incrociano le braccia/gambe o cambiano posizione di tanto in tanto. In generale, senza cadere in vittimismo e complottismo, fidiamoci delle nostre intuizioni e sensazioni.