Wc intasato? Versa questo, aspetta mezz’ora e il risultato ti stupirà

Wc intasato? Non preoccuparti! Non dovrai spendere un euro per liberarlo: hai già in casa il rimedio efficace e sorprendente, ecco cosa devi usare!

Wc intasato, come liberarlo? Rappresenta uno dei problemi casalinghi più comuni ed ahimè particolarmente diffusi nelle nostre case.

Diverse possono essere le cause che spiegano perché il wc tende ad otturarsi facilmente. Può trattarsi di un wc vecchio, o di tubature ostruite che quindi non consentono il corretto passaggio dei materiali di scarto. O ancora, la causa può ricondursi alla nostra negligenza nell’aver gettato nello scarico del wc prodotti come batuffoli di cotone, salviette et similia, che di norma non andrebbero gettati all’interno del wc.

Correre ai ripari è quindi doveroso. Ma prima di richiedere un pronto intervento da parte dell’idraulico, potremmo forse provare con un metodo fai da te che in talune situazioni si rivela utile: il segreto è utilizzare questo prodotto che tutti abbiamo in casa. Vediamo come procedere!

Come liberare un wc intasato: il prodotto miracoloso che ti farà risparmiare un mucchio di soldi!

Non sempre la soluzione per risolvere un problema in casa è assai dispendiosa dal punto di vista economico. Aprendo il diario dei fatidici ‘rimedi della nonna’, possiamo scorgere alcuni semplici ma efficaci rimedi in grado di semplificarci la vita di tutti i giorni ed utili a farci risparmiare soldi nel portafogli. È questo il caso del fatidico wc intasato. Liberarlo con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi: no non parliamo di aceto o bicarbonato e nemmeno della soda. Si tratta di un detergente che siamo soliti adoperare nel lavaggio delle stoviglie: ebbene, il detersivo per i piatti. Questo di fatti, consente di sgrassare ed eliminare tutti i residui che hanno creato l’ostruzione all’interno dello scarico, rendendo impossibile il giusto funzionamento. Come utilizzarlo?

Procediamo versando all’interno del wc 2 cucchiai di sapone per piatti. Una volta che questo avrà raggiunto il fondo, ci versiamo sopra dell’acqua calda. A questo punto, attendiamo che la soluzione faccia effetto e che il sapone con il suo potere disincrostante tiri via tutto lo sporco. Trascorsa circa mezz’ora, potremo tirare lo sciacquone e notare che l’acqua scorrerà via facilmente perché avremo finalmente eliminato quel fastidioso ingorgo. A questo punto, non dovremo fare altro che procedere poi alla classica pulizia del wc ed ammirare la sua completa pulizia! E tu avevi mai provato questo semplicissimo rimedio a costo (quasi) 0?