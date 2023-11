185.000 dollari per vivere su un’isola deserta con il tuo partner: l’offerta incredibile

Potreste essere pagati 185 mila dollari per vivere su un’isola paradisiaca con la vostra altra metà: di cosa si tratta e come candidarsi.

Un uomo miliardario un po’ misterioso sta offrendo ad una coppia fortunata un premio di ben 185 mila dollari per farli stare un anno intero su una meravigliosa isola privata dei Caraibi. Tuttavia, il premio ha delle condizioni. Infatti nell’annuncio che è stato pubblicato dall’agenzia Fairfax and Kensington, c’è scritto che la coppia che vincerà il premio dovrà lavorare a tempo pieno sul marketing, ovvero, dovranno fare pubblicità e promuovere questo luogo sui social.

Quello che dovranno fare in sostanza è registrare le loro giornate su quest’isola delle Isole Vergini Britanniche, e raccontare come sta diventano grazie ai lavori un vero e proprio paradiso. L’agenzia ha chiamato questo ruolo “l’influencer definitivo”, evidenziando quanto è importante riuscire a catturare la meraviglia di questo posto ed essere in grado di raccontare la storia di quest’isola, documentando il passaggio da cantiere il primo giorno, fino ad un anno dopo quando tutti i lavori saranno stati completati.

Come essere pagati per vivere su un’isola paradisiaca

Ancora non si sa quale sia la vera identità del misterioso miliardario o quali siano tutti i dettagli dell’isola, ma ciò che si sa è che nei dintorni ci sono isole appartenenti a Richard Branson, di Virgin Airlines, e a Larry Page, di Google.

La coppia prescelta come ruolo di influencer potrà dire la loro sulla creazione e gestione delle strutture per gli ospiti a venire, ma la costruzione in sé e per sé sarà completamente gestita dal responsabile e dagli ingegneri. Per di più, la coppia sarà anche incaricata di organizzare e gestire gli eventi messi in piedi appositamente per le prime visite degli altri ospiti ed investitori.

Per potersi qualificare per questa posizione, chi si candida deve non solo avere buona esperienza dei social media, ma devono anche essere persone avventurose e con un’esperienza diretta del settore del lusso. Stanno cercando soprattutto una coppia che abbia competenze che si completano, come per esempio un giardiniere ed una governante.

La coppia che verrà infine scelta partirà per questo viaggio in gennaio, e il loro lavoro sarà suddiviso in settimane di 6 giorni lavorativi. Il volo di ritorno è ovviamente compreso e potranno godere di 25 giorni di ferie che potranno passare su altre isole nei dintorni. Per mandare la candidatura basterà inviare un video su TikTok che verrà poi valutato dal team prescelto dal miliardario anonimo. Si tratta senza ombra di dubbio di un’occasione unica nella vita.