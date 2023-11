Ami viaggiare? Le compagnie aree regalano status segreti solo ad alcuni, scopri come ottenerli

Se ami viaggiare devi sapere che alcune compagnie aeree offrono status privilegiati ad alcuni clienti: scopri come ottenerli.

Viaggiare è il sogno di tutti. Prendersi una pausa dal lavoro e concedersi del tempo per rilassarsi, visitare, conoscere. Andare in nuove città aiuta ad accrescere la nostra conoscenza del mondo, delle abitudini degli altri popoli e di aprire la nostra mente. Per farlo però bisogna avere tempo ma soprattutto denaro, e allora vediamo come ricevere degli sconti con status privilegiati offerti dalle compagnie aeree. Con questi bonus potrai viaggiare molto più facilmente.

Chi non vorrebbe avere uno status privilegiato con una compagnia di viaggio? Questo permette di ricevere sconti e promozioni, nonché una vita più facile quando si tratta di viaggiare. Ottenere i vantaggi è facile, basta seguire solo alcune indicazioni e rispettare dei criteri, e non è la quantità di viaggi il criterio principale. Ci sono delle compagnie che si preoccupano di trattare il cliente con i guanti, sia a terra che in volo, e riservargli un trattamento speciale. Scopriamo quali sono queste compagnie e cosa dedicano al cliente fortunato.

Queste compagnie aeree ti trattano come un re: ecco cosa devi fare per ottenerlo

La prima compagnia aerea che offre questi servizi super privilegiati, è AirFrance, nella quale ci sono dei programmi segreti, come quello Flying Blue e lo status Hippocampe, che lo hanno davvero pochissime persone privilegiate. Dovrebbe essercene uno ancora più segreto, per la vera elite. Il trattamento è davvero senza pari, quindi immaginatevi come possa venir trattato uno con il pacchetto massimo.

Parlando sempre di Skyteam, passiamo a Delta, una delle compagnie aeree più proficue. Ha un livello privilegiato che si chiama 360, e regala ai suoi clienti delle esperienze uniche, come ad esempio il ritiro dei vostri bagagli sulla pista con una Porsche, che vi accompagna nell’aeroporto.

Un’altra compagnia che senza dubio offre questi servizi è Emirates, con il programma “iO”, che arriva dopo aver speso un milione di dollari con la compagnia. Vi danno una tessera e i privilegi sono simili all’Hippocampe di AirFrance. Questa tessera dura due anni e se non viene rinnovata dalla compagnia, avete comunque garantito il livello platinum. I fortunati, oltre ai privilegi in volo, possono accedere anche ali eventi sportivi Emirates nel mondo. In Europa ci sono molti di questi club segreti, ma non solo. Ad esempio ci sono dei programmi fedeltà come quelli di Lufthansa o British Airways, che con i voli presi non è impossibile arrivare a questi privilegi.