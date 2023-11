Riesci a riconoscere i personaggi solo dai loro dettagli? Ce ne sono 3, prova a fare i nomi

Quanto sei bravo a riconoscere i dettagli? Prova a individuare questi tre personaggi solo dai loro dettagli, scopriamoli insieme

Ebbene, come potete ben vedere, all’interno di questo collage che vi abbiamo appena proposto potete vedere ben tre figure unite tra loro ma soprattutto molto diverse.

Proprio per questo motivo, vogliamo fare un piccolo passo indietro e rassicurarvi: se non siete riuscite a individuare tutte e tre le figure di appartenenza non è un problema, perché in realtà si tratta di un test dal livello molto esperto.

Ma cerchiamo, adesso, di scoprire dunque di chi stiamo parlando e soprattutto di svelare insieme a voi quelle che sono le tre soluzioni.

Indovina i personaggi dai dettagli

Il collage che vi abbiamo appena proposto, infatti, si presenta di ben tre figure molto conosciute e apprezzate nel mondo dello spettacolo e dei social. La prima immagine, corrispondente alla parte superiore della testa, è appartenente a una delle attrici più amate degli ultimi anni. Stiamo parlando proprio di Zendaya: ballerina, cantante, modella e attrice giovanissima. Ha iniziato il suo debutto tra le schiere di Disney Channel, fino a diventare uno dei personaggi più in voga e apprezzati nel mondo di Hollywood. Insomma, una vera e propria scalata per il successo.

Passiamo adesso alla seconda immagine, ovvero agli occhi di questo bizzarro collage che vi abbiamo voluto proporre. Sicuramente, tra i tre dettagli, forse questo è quello più facile e anche più semplice da individuare: soprattutto perché si tratta di un paio di occhi magnetico e molto apprezzato. Stiamo parlando di quelli di Dove Cameron (presi direttamente da una foto che la stessa attrice ha pubblicato sul suo profilo instagram nel corso dello scorso sei settembre) e anche lei diventata famosa grazie ai suoi esordi su Disney Channel. Il suo, d’altronde, è uno sguardo a dir poco inconfondibile: magnetico, profondo e da sempre ben truccato.

Ma arriviamo adesso all’ultima parte del nostro collage e, anche questa volta, ci troviamo davanti a un ex stellina del mondo di Disney Channel. Insomma, non c’è dubbio che la nota casa di produzione per ragazzi negli anni abbia sfornato tantissime star di talento, come abbiamo avuto di constatare anche noi stessi. Ed è proprio per questo che la parte inferiore di questa foto corrisponde a niente di meno che Bella Thorne. Bellissima, affascinante e anche ex collega di Zendaya (le due infatti hanno incontrato il successo all’interno dello stesso programma, A Tutto Ritmo).