“Felicità”: Barbara D’Urso, la foto amarcord con i figli fa boom di like

La foto di Barbara D’Urso insieme ai suoi figli piace tantissimo ai suoi affezionati fan, lo scatto fa subito il boom di like e apprezzamenti.

Barbara D’Urso conquista sempre tutti con la sua intramontabile bellezza e la sua assurda sensualità, il tempo per lei sembra essersi fermato. Tutte le volte che la vedono i suoi affezionati e tantissimi fan restano sempre a bocca aperta, toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile.

Da moltissimi anni fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo ed è riuscita a conquistare un incredibile successo. Per anni l’abbiamo vista al timone di vari programmi e reality, oggi è amatissima anche sui social. Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 3milioni di follower, questi quotidianamente le dimostrano il loro affetto e il loro sostegno.

Da qualche mese Barbara D’Urso è lontana dal piccolo schermo e in moltissimi sperano di rivederla presto nei panni di conduttrice. L’addio a Mediaset è stato inaspettato anche per lei, il fatto di non aver avuto la possibilità di salute il suo pubblico l’ha fatta stare male. Al momento si sta dedicando al teatro, una passione che ha sempre avuto, e a molti altri progetti. Lei stessa in una recente intervista ci ha tenuto a precisare che non è ancora il momento di andare in pensione. In merito al suo presunto ritorno in televisione invece è stata molto vaga, ha lasciato intendere che potrebbe succedere presto ma non ha rivelato nessun dettaglio.

Sui social Barbara D’Urso pubblica uno speciale ricordo, la foto con i figli piccoli fa impazzire i fan

Curiosando tra i vecchi post della splendida conduttrice, ce n’è uno che la ritrae insieme ai figli piccoli, l’ha pubblicata qualche mese fa in occasione della festa della mamma. La foto amarcord è piaciuta moltissimo ai suoi affezionati e tantissimi fan, questi come al solito l’hanno riempita di affetto e complimenti.

Nella didascalia del post, Barbara D’Urso ha scritto ‘Felicità’, mentre tiene tra le braccia i suoi bambini sfoggia un sorriso splendido. Lo scatto la ritrae in versione acqua e sapone ma anche senza trucco è stupenda e i suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di ammirarla in tutto il suo splendore e riempirla di complimenti.

Da quella foto sono passati molti anni ma il tempo non ha affatto scalfito la sua incredibile bellezza, il suo fascino è davvero irresistibile. Con il suo corpo ancora magnifico e la sua affascinante bellezza la nota conduttrice fa girare la testa a chiunque, è proprio uno schianto.