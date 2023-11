Questa bambina oggi ha 66 anni ed è tra le donne più famose ed ammirate di Canale 5: la riconoscete?

Chi è questa bellissima bambina? Oggi ha 66 anni ed è una delle donne più popolari e ammirate della televisione italiana. Pochi la riconoscono.

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo più amati aprono il loro armadio dei ricordi e mostrano le loro inedite fotografie dagli album personali. Grazie alla potenza dei social, utilizzati dalla maggior parte dei volti noti della televisione, riescono a evocare tantissime emozioni attraverso fotografie che risvegliano la nostalgia dei migliori anni, oppure di scatti mai mostrati.

Sono tanti i personaggi dello spettacolo che fanno leva sui ricordi e sono spesso le ex ragazze più amate della Rai e Mediaset a fare leva sulla nostalgia dei telespettatori che li amavano negli anni Settanta, Ottanta, Novanta e inizio Duemila. L’ultima foto pubblicata da una star oggi famosissima, nonché conduttrice e opinionista televisiva, ha scatenato una serie di reazioni positive nei suoi fan. Lei è uno dei volti più amati.

Chi è la bambina della foto: è una dei volti più noti di Canale 5

Oggi ha 66 anni ed è molto amata, volto popolare di Canale 5 e radiofonico. Lei è ancora una donna bellissima e vanta una carriera che è cominciata molto presto, a soli 16 anni. Negli anni Ottanta, infatti, è diventata una vera e propria icona della Rai, conducendo alcune trasmissioni televisive dedicate alla musica. E’ una delle poche donne ad avere cominciato a lavorare presto per la televisione.

La bambina dello scatto pubblicato su Instagram è Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica ha avuto diversi ruoli in televisione, i più recenti nei panni di opinionista per trasmissioni come “La vita in diretta” e “Pomeriggio 5”. Appassionata di musica ha avuto un ruolo anche ad Amici di Maria de Filippi, nei panni di giudice e, poi, come insegnante di canto. Attualmente è impegnata proprio nel talent show di Canale 5, dove sta insegnando agli allievi del programma come muovere i loro primi passi nel mondo della musica.

Anna Pettinelli è molto amata da giovani e meno giovani. Le nuove generazioni hanno imparato a conoscerla ad Amici, mentre i più grandi se la ricordano con affetto negli anni Ottanta. Grazie alle fotografie pubblicate dalla conduttrice radiofonica, molti hanno sbloccato i ricordi di quando la Pettinelli conduceva “Un disco per l’estate” e quando nel 1983 e 1986 ha avuto una parte al Festival di Sanremo. Le foto parlano da sole per lei, mostrando la bellezza di una bimba e i suoi scatti quando era una meravigliosa ragazza.