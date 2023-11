L’insalata ti rimane spesso sullo stomaco? Ecco cosa fare: è un gesto davvero semplice

Insalata pesante e difficile da digerire, scopri come mai questo accade e come risolvere il fastidioso problema.

L’insalata è un ottimo ingrediente, si tratta infatti di una base versatile per andare a preparare diverse ricette. A questa, infatti, possiamo aggiungere pesce, carne, legumi, frutta e verdura. Esistono insalate semplici con pochi ingredienti o più ricche. In estate, è uno dei piatti maggiormente mangiati dalle persone, ci permette infatti di fare un pasto sano e nutriente senza neppure dover accendere i fornelli.

A seconda degli ingredienti, può essere un piatto molto semplice e veloce da preparare, per una buona insalata sarà sufficiente anche della lattuga fresca, dei pomodorini e dell’avocado, chiaramente si può aggiungere ciò che vogliamo per renderla ancora più sfiziosa. La maggior parte delle insalate si trovano in estate, come ad esempio la lattuga, tuttavia altre basi sono disponibili anche in inverno, è il caso del radicchio. Solitamente, possono essere mangiate sia crude che cotte.

Insalata, scopri come mai ti rimane pesante e risolvi il problema

I valori nutrizionali e i benefici possono differire a seconda della varietà. Tuttavia, la maggior parte dell’insalata è povera di calorie ma ricca di nutrienti, vitamine e minerali, infatti al suo interno troviamo acido folico, vitamina B9, e molte sostanze antiossidanti.

La dose consigliata a persona, è circa 50 grammi, tuttavia se l’insalata è povera di ingredienti si può arrivare anche a un centinaio. Alleata della pelle e dell’apparato cardiovascolare, combatte l’invecchiamento cellulare e contrasta l’aumento del colesterolo nel sangue. Anche se si tratta di uno dei pasti più leggeri che possiamo fare, l’insalata talvolta può restarci pesante, questo è un vero e proprio mistero eppure ci sono delle spiegazioni.

Il fatto che l’insalata ci resti pesante, dipende dal fatto che è ricca di fibre e che dunque potrebbe darci dei disturbi intestinali come gonfiore e anche mal di stomaco. Chiaramente, la digeribilità è soggettiva e cambia da persona persona. Chi ha difficoltà da questo punto di vista, dovrebbe ridurne il consumo ed evitare anche di mangiarla a cena.

Un consiglio utile può essere anche quello di prediligere alimenti grassi e proteici per per comporre l’insalata, in questo modo andremo a compensare. E’ sconsigliato inoltre mangiare con l’insalata la frutta, in quanto potrebbe fermentare. Un altro consiglio è quello di provare a fare 3 respiri profondi prima di mangiarla, in questo modo lo stomaco sarà più rilassato e la digestione facilitata, sembra banale eppure ci sono delle evidenze scientifiche.