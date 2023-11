Lidl, è arrivato un prodotto che sta andando a ruba: elimina il calcare e ne previene la formazione

Per sconfiggere il calcare esistono molti metodi ma la soluzione sta in un prodotto molto economico che puoi trovare alla Lidl!

Il calcare che si forma sulla rubinetteria è il risultato di un processo chimico noto come “deposizione di calcare” o “incrostazione calcarea”. Questo fenomeno si verifica principalmente a causa della presenza di sali di calcio nell’acqua. Le acque sotterranee e di rubinetto spesso contengono sali disciolti, tra cui carbonato di calcio. Quando l’acqua scorre attraverso i depositi sotterranei, può assorbire minerali come il calcio.

Anche l’acqua calda tende a favorire la formazione di calcare in quanto il calore può influenzare la solubilità dei minerali. Quando l’acqua calda scorre attraverso i tubi e raggiunge la rubinetteria, può raffreddarsi e far precipitare il calcio sotto forma di depositi. Insomma, il calcare può trasformare la nostra ordinaria rubinetteria in un incubo, lasciando residui opachi e antiestetici. Fortunatamente, esiste un rimedio economico e sostenibile: la pasta pulente. Questa soluzione efficace non solo elimina il calcare, ma anche restituisce uno splendore irresistibile alle vostre rubinetterie. Vediamo dove puoi trovare questa pasta e come si applica.

Come eliminare il calcare con la pasta della Lidl

Ci possono essere vari modi per eliminare il calcare dalla rubinetteria ma in particolare ce n’è uno particolarmente efficace: la pasta pulente. Potete acquistarla in molti negozi di articoli per la casa o crearla da soli mescolando bicarbonato di sodio e aceto bianco. Questa combinazione è una potente formula antibatterica e anticalcare che renderà le vostre rubinetterie brillanti come nuove. In particolare vogliamo parlare di quella che si trova alla Lidl: W5- Universal cleaning stone.

Questa pasta pulente si acquista assieme ad una spugna adatta per prelevare il prodotto su tutta la rubinetteria. Prima di applicare la pasta pulente, assicuratevi di chiudere l’acqua per evitare sprechi inutili. Quindi, stendete uniformemente la pasta sulle parti interessate della rubinetteria. Potete lasciare agire per qualche minuto e poi risciacquare bene. Se ci sono zone con accumuli più evidenti potete anche strofinare con una spugna un po’ più abrasiva.

Risciacquate abbondantemente con acqua calda per rimuovere residui di pasta pulente e calcare disciolto. Potreste notare immediatamente la differenza, ma per garantire risultati duraturi, asciugate accuratamente la rubinetteria con un panno asciutto e morbido. Questo impedisce la formazione di nuovi depositi di calcare. Ripetete questa procedura regolarmente per mantenere la vostra rubinetteria libera da calcare. Inoltre, potete prevenire l’accumulo di calcare utilizzando filtri anticalcare sulla vostra rubinetteria o installando un addolcitore d’acqua per ridurre la durezza dell’acqua.

In conclusione, la pasta pulente della Lidl si rivela una soluzione efficace e conveniente per eliminare il calcare dalla rubinetteria. Non solo ripristina la lucentezza originale, ma offre anche una soluzione sostenibile per mantenere la vostra rubinetteria in perfetto stato.