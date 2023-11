Loretta Goggi, spunta la foto di quand’era ragazzina: dolcissima, bellezza senza tempo

Come era da ragazzina Loretta Goggi? Ve la ricordate? Spunta una vecchia foto risalente ai primi anni Ottanta: bellezza senza tempo.

Loretta Goggi ha recentemente partecipato a numerosi programmi televisivi, ma la sua carriera principale è nel mondo della musica. La cantante ha avuto un grande successo negli anni Settanta e Ottanta, diventando una delle cantautrici più amate dell’epoca. Uno dei successi più importanti della Goggi è “Maledetta primavera”, presentata al Festival di Sanremo del 1981 e diventata poi una hit.

Il singolo fu distribuito, grazie al suo enorme successo, anche in altri paesi europei, come la Francia e la Germania e ha venduto più di 2 milioni di copie in 40 anni. Con questo brano Loretta Goggi diventò molto popolare, benché fosse nota anche negli anni Settanta. Più tardi uscirono i singoli “Io nascerò”, “Una notte così” e tanti altri per tutti gli anni Ottanta, decennio dove la cantante fu molto popolare.

Come era Loretta Goggi da giovane? Ecco una sua fotografia degli anni d’oro

Loretta Goggi oggi ha 73 anni e ovviamente è molto diversa dagli anni in cui dominava le classifiche con “Maledetta primavera” e tanti altri singoli di grande successo. Il tempo passa per tutti, ma per la cantante è passato bene in quanto è ancora una bella donna. L’artista quando era giovane era una bellezza senza tempo, poiché sarebbe stata una bellissima ragazza anche oggi.

All’epoca portava i capelli biondi, anche se più scuri e con le pettinature mosse e voluminose tipiche degli anni Sessanta. Ma c’è una foto ancora più remota di lei. Era infatti il 1965 e Loretta Goggi aveva soltanto 15 anni. All’epoca non aveva ancora esordito nel mondo della musica, ma aveva fatto il suo debutto come attrice. Il suo esordio cinematografico lo fece nel film ”Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli (1965).

Prima di diventare cantante, infatti, Loretta Goggi ha lavorato come attrice e anche come showgirl in alcuni programmi televisivi, come “Canzonissima” nel 1972. Il suo successo come cantante, infatti, risale intorno agli anni Settanta, quando la cantante incide “Cibù Cibà”.

Da allora decise di dedicarsi maggiormente al mondo della musica che le fruttò tantissimo successo, consacrandola come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano di tutti i tempi. Recentemente la Goggi ha deciso di buttarsi nel mondo della televisione, con la partecipazione a molti programmi della Rai, tra cui Tale a quale show e Benedetta primavera.