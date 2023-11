Camilla senza freni, pretende che Kate lo faccia davanti a lei: scandalo a casa Windsor

Animi tesi tra i Windsor, a togliere il sonno a Carlo troviamo il rapporto tra Kate e Camilla: la Regina ha imposto nuove regole alla Principessa.

Il trono di Carlo III è ostacolato da numerose problematiche familiari e a quanto pare Camilla non sta facendo di certo del suo meglio per rendere tutto molto più semplice, avviando una guerra fredda contro Kate.

L’attuale Regina e la Principessa del Galles non avrebbero mai avuto un rapporto idilliaco, gli unici momenti di pace si sono consumati davanti alla popolazione, ma si tratta di racconti che hanno radici ben profonde. Secondo quanto dichiarato da persone vicine a Buckingham Palace, sembrerebbe che Camilla abbia cercato di ostacolare in ogni modo possibile il matrimonio tra William e Kate, non ottenendo alcun risultato.

Il primo a sostenere la coppia è stato proprio Carlo III e successivamente anche la Regina Elisabetta, quest’ultima poi aveva costruito un rapporto bellissimo con la Middleton, preferendola persino alla Parker Bowles, costretta rimanere in disparte.

Camilla contro Kate: scoppia il nuovo scandalo a corte

Dopo la morte della sovrana, Camilla non ha perso tempo a imporre le sue nuove regole da Regina Consorte. Parte del personale è stato licenziato e la gestione di Buckingham Palace è passata ufficialmente nelle sue mani. La prima azione compiuta in tal senso dalla Regina riguarda proprio i genitori di Kate, non più graditi come un tempo a palazzo e non solo. I coniugi Middleton non potranno più utilizzare il portone principale per fare il loro ingresso a palazzo, bensì la porta di servizio con il resto della servitù. Un grave affronto rivolto alla Middleton che avrebbe cercato di opporsi in ogni modo, ma senza risultati.

Durante le settimane successive tra le due prime donne di Buckingham Palace è partita una guerra fredda senza limiti e Kate ha umiliato Camilla nel suo giorno più importante: l’incoronazione. La Principessa, davanti a 20milioni persone, non si è inchinata al cospetto della nuova Regina, sostenuta da William che ha voltato lo sguardo dall’altra parte puntando solo il padre. Un gesto necessario per i Principi che hanno voluto manifestare pubblicamente il loro dissenso per l’introduzione forzata dei nipoti di Camilla durante un’occasione così importante come quella, garantendosi un ingresso ufficiale nella famiglia reale.

Il tutto non finisce di certo qui, perché un nuovo scandalo è scoppiato a corte e vede ancora una volta come protagoniste indiscusse sia Kate che Camilla.

Ancora un’imposizione di Camilla verso Kate

La Regina non ha intenzione di lasciar correre sulla questione degli inchini e, a quanto pare, avrebbe trovato il modo perfetto per imporre alla Middleton di farlo davanti a tutti come un’imposizione che si cela dietro di un ordine di Carlo III in persona nei confronti della nuora.

Camilla, come se non bastasse, ha preteso e ottenuto che Kate e William mantengano un profilo basso in pubblico così da non oscurare in pubblico lei e né tanto meno il sovrano. Nella lista delle imposizioni, troviamo anche un ruolo di primaria importanza anche per i figli Laura e Tom che fino a oggi sono stati costretti a rimanere lontani dai riflettori.

A quanto pare, ben presto, anche i figli della Parker Bowles potranno fare uscite in pubblico come membri della famiglia reale e non solo. Camilla si è assicurata che avessero già un personale ufficio a Buckingham Palace e staff a loro totale servizio… a quanto pare, la rivalsa della Regina Consorte e dei suoi eredi è appena iniziata!