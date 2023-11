Roger Federer, svelato il segreto rimasto nascosto per anni: tutti senza parole

Un campione d’altri tempi con un segreto che nessuno sapeva: ecco cos’è avvenuto nella vita di Roger Federer, la verità a galla

Giornate tutte da vivere con l’atmosfera vibrante a Torino con le Atp Finals di tennis. Sarà presente anche il tennista italiano Jannik Sinner con i biglietti polverizzati in un lampo: il numero 4 del ranking ha lavorato molto sull’aspetto mentale per avere una maggiore concentrazione durante i match. Ora sarà presente anche King Roger Federer: nessuno sapeva del suo segreto più intimo.

Le pressioni si fanno sempre più sentire, ma il tennista altoatesino è migliorato anche sotto questo aspetto lavorandoci su: spera un giorno che possa diventare il predestinato. Ora incontrerà anche Nole Djokovic che resta sempre il favorito: un anno fa è arrivato il trionfo all’età di 35 anni e 182 giorni eguagliando anche il record di sei trionfi di Roger Federer. Il tennista svizzero ha scritto pagine di storia del tennis mondiale con le dure battaglie con il suo avversario di sempre, Rafa Nadal.

Roger Federer, la verità a galla dopo anni: ecco cos’è successo

Tredici mesi fa è arrivato il ritiro di King Roger, ma lui resta sempre molto ricordato nella mente e nel cuore degli appassionati di tennis. Come svelato dal settimanale Oggi, ora è super rilassato dedicando quasi tutto il tempo alla moglie Mirka e ai quattro figli, le gemelle di 14 anni Myla Rose e Charlene Riva e i gemelli di 9 anni Leo e Lennart.

Di base vive in Svizzera con la sua famiglia, ma viaggiano davvero tanto: a New York sono volati per la serata glamour del Met Gala, poi si sono fatti ammirare anche a Miami nei paddock della Formula Uno. Infine, si sono recati a Parigi in tribuna allo Stade De France per tifare il Sudafrica, visto che è il paese natale di mamma Lynette sviluppando un rapporto viscerale da anni.

Ora uscirà anche un libro intitolato Federer, la biografia definitiva che uscirà ad ottobre nelle librerie italiane con l’autore Chris Bowers che è partito dalla sua prima intervista nel 1998 per analizzare tutto il suo percorso. Fin da piccolo ha dovuto lottare con un carattere davvero turbolento: King Roger è stato spesso cacciato all’età di 16 anni dagli allenamenti perché urlava e lanciava racchette in aria.

Col passare degli anni si è saputo sempre più controllare fino a diventare il professionista che tutti conosciamo con disciplina e concentrazione. Una riservatezza che possiamo trovare anche nel giorno del suo matrimonio, avvenuto nel 2009: nessuno sapeva nulla con soltanto 39 invitati alla festa. Un campione nello spirito con il duello a distanza con Nadal e Djokovic: chi è il più forte di sempre?