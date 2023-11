Pensi di essere più intelligente della media? Scopri se hai ragione – ilciriaco.it

La scienza conferma che si può essere più intelligenti della media e non c’è solo una ragione: ecco perché

Lo si percepisce quando si è più intelligente della media, la ragione sarebbe proprio in molteplici fattori. Proprio gli scienziati dell’università di Cambridge hanno puntato il dito sulla correlazione tra il quoziente intellettivo e le personalità con uno studio che ha visto 500 persone volontarie partecipanti.

Queste ultime di diversa estrazione sociale, età, sesso hanno contribuito ad una scoperta particolare.

Infatti, i volontari sono stati sottoposti sia ai test noti per il QI sia a quelli per l’analisi della personalità. Queste due tipologie di test sono state intrecciate per capire proprio le correlazioni tra intelligenza e personalità.

Ciò che è emerso è che alcune caratteristiche e tratti di personalità accomunerebbero le persone con questa particolarità.

Se hai queste caratteristiche di sicuro sei una persona intelligente

I ricercatori di Cambridge hanno scoperto che alcune caratteristiche accumunerebbero tra di loro le persone maggiormente intelligenti.

Comunicazione. Chi è organizzato sa comunicare bene, un’ottima capacità di eloquio e persuasiva permette di essere anche tanto intelligenti. Infatti, le abilità erbali sono proprio peculiarità di chi ha un “grosso cervello”.

Tendenza al disordine. Chi è disordinato non è detto sia disorganizzato. Infatti, il disordine di cose tutte in subbuglio non denota un’incapacità di organizzare le proprie scadenze, obiettivi, vita. Quindi chi ha una tendenza al disordine materiale ha comunque una grossa intelligenza che potrebbe trasporsi spesso in caos.

Organizzazione. Chi è intelligente riesce ad essere organizzare e a pianificare la propria vita. Ovviamente in base allo stilare di una linea da perseguire.

Stabilità emotiva. Le persone intelligenti hanno un maggiore controllo delle proprie emozioni e non hanno bisogno di esasperare reazioni, di alzare la voce, esagerare con le parole, esporsi con crisi di pianto, eccetera. Anzi, riescono ad avere i nervi saldi nelle diverse circostanze.

Asocialità. Le persone intelligenti non hanno bisogno di legarsi come una cozza per cercare il consenso altrui. Ciò non significa che esse siano sensibili o comunque con un certo grado di socialità. Anzi, sembrerebbero molto portate a instaurare rapporti, ma non interessate, nella fattispecie, a impegnarsi in relazioni per cui sanno non ne valga la pena. Chi è intelligente non spreca il tempo.

Non avere dipendenze. Chi è intelligente non ha bisogno di avere una dipendenza, non sono attratte da sostanze e situazioni che creano assuefazione.