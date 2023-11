Cristina D’Avena, così non l’avevamo mai vista: si vede proprio tutto

Tutti conosciamo le sigle dei cartoni cantate da lei! Parliamo di Cristina D’Avena, la cantante che oggi condivide la sua vita anche sui social network e che è diventata anche un’icona sexy.

Cristina D’Avena è nata il 6 luglio 1964 a Bologna. È nota principalmente per essere una delle voci più famose nell’ambito delle sigle dei cartoni animati italiani. La sua carriera artistica è strettamente legata al mondo dell’animazione, e ha contribuito in modo significativo alla colonna sonora di numerosi cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di diverse generazioni di bambini e ragazzi in Italia.

Cristina D’Avena ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni ’80 e ha ottenuto il suo primo grande successo con la canzone “Licia dolce Licia,” la sigla dell’omonimo cartone animato. Da allora ha continuato a registrare sigle per molti altri cartoni animati, diventando un’icona nel panorama dell’intrattenimento per ragazzi in Italia. Alcuni dei suoi lavori più noti includono le sigle di cartoni come “Holly e Benji,” “Kiss Me Licia,” “I Puffi,” “Pollon,” “Mia and Me,” e molti altri. Cristina D’Avena ha contribuito in modo significativo a creare un legame affettivo tra il pubblico italiano e le serie animate, grazie alla sua voce riconoscibile e alle sue interpretazioni vivaci.

Cristina D’Avena oggi

Insomma tutti noi siamo cresciuti ascoltando le sigle dei cartoni animati cantate da lei e si può dire che a distanza di 30 anni ancora ricordiamo a memoria tutte le sigle più belle della nostra infanzia. Oltre al suo lavoro come cantante di sigle per i cartoni animati, Cristina D’Avena ha anche pubblicato diversi album per bambini e ha partecipato a numerosi progetti televisivi legati al mondo dell’infanzia. La sua carriera, lunga e prolifica, è stata caratterizzata da una dedizione costante al pubblico giovane, guadagnandosi il titolo di “regina delle sigle.”

Ancora oggi Cristina va in giro a cantare le canzoni che hanno cresciuto intere generazioni e sul suo account Instagram pubblica molti aspetti della sua vita: i programmi in cui è invitata, le piazze in cui canta, i suoi progetti, i suoi nuovi album. E non mancano scatti che la ritraggono in famiglia oppure in momenti di relax al mare o in piscina. Uno degli ultimi scatti di Cristina la ritrae mentre fa colazione a letto. E non mancano i commenti dei fan che, da sempre innamorati di lei, la apprezzano anche senza trucco e con i capelli un po’ arruffati.

Insomma Cristina D’Avena rimane un’icona. Sia che si faccia vedere in abiti eleganti a cantare le canzoni che da sempre conosciamo e sia che si faccia vedere in pigiama mentre si rilassa con un’abbondante colazione!