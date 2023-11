Samantha De Grenet perde i sensi in diretta, tutti senza parole per quanto accaduto

Samantha De Grenet spiazza i suoi fan sui social, quello che succede le fa letteralmente perdere la testa e i sensi in diretta. Il video parla chiaro.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Samantha De Grenet che è un personaggio davvero molto conosciuto dal pubblico a casa per via delle tante esperienze televisive di cui è stata protagonista, compresa i reality di grande successo. Ma il motivo per cui finisce al centro dell’attenzione ha un risvolto completamente diverso.

Il tutto è infatti accaduto proprio sui social e in particolare sulla sua pagina Instagram in cui è sempre molto attiva, la nota opinionista infatti è stata protagonista di un particolare episodio che alla fine l’ha letteralmente lasciata senza fiato e anche senza sensi.

Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare quello che è successo, i suoi fan infatti sono rimasti letteralmente senza parole: ma entriamo nel vivo della questione e cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Samantha De Grenet spiazza: nessuno si poteva immaginare una cosa del genere

Le cose sono andate a finire in modo davvero inaspettato, Samantha De Grenet è finita letteralmente svenuta e senza sensi alla fine del suo video in cui si trova intenta a spegnere le candeline per il suo compleanno insieme ai fan che anche sui social non smettono di seguirla con affetto.

La prima parte del video la mostra mentre sta per soffiare sulla torta in cui ci sta scritto 35 che dovrebbero essere gli anni che sta per compiere, peccato che alla fine del video e dopo il soffio, il numero si trasforma in 53 che è appunto l’età esatta della conduttrice e opinionista che dopo averla vista non può fare altro che avere un mancamento. Insomma si è trattato di una scenetta ironica che però ha colto nel segno: la showgirl appare infatti dispiaciuta del tempo che passa anche se nel suo caso non ha davvero nulla per cui lamentarsi.

“Tanti auguri a me!!!!” è questa la didascalia che aggiunge al breve video che in poco tempo ha fatto il giro del web ed è diventato virale cosi come i tanti auguri e sorrisi che i fan e le persone che la seguono, compresi anche i suoi amici le hanno lasciato sotto alla foto. Il dono più grande è sempre quello della sua famiglia.