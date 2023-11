Kim Rossi Stuart, quarto figlio in arrivo con Ilaria Spada: l’indizio inequivocabile

In arrivo il quarto figlio per il celebre attore Kim Rossi Stuart. L’indizio inequivocabile mette tutti d’accordo .

Recentemente paparazzato assieme a tutta la sua famiglia, il bellissimo Kim Rossi Stuart e la sua compagna Ilaria Spada pare che presto stupiranno tutti i fan con una notizia di quelle con il botto. Che finalmente il loro desiderio più volte espresso si sia realizzato. Questo sarebbe il momento perfetto.

Entrambi soddisfatti dalla loro vita lavorativa perché impegnati in progetti di grande respiro, perché dunque non cercare la felicità anche in amore. I due ormai stanno assieme da più di 13 anni e la loro unione è una di quelle che paiono indistruttibile del mondo della tv. Il loro Cupido è stata la loro amica in comuna: la bellissima Caterina Balivo.

È stata grazie a una festa organizzata da costei che si sono conosciuti. Tra i due la scintilla è scoccata immediatamente e da allora i due fanno coppia fissa. Un legame questo che fa sognare i fan che li vedono sempre assieme felici e sorridenti. Dal loro amore sono nati tre figli: Ettore, Ian e Lea. Si fermeranno qua? Oppure regaleranno altra gioia?

Kim Rossi Stuart: 4° figlio?

In una delle ultime intervista il bell’attore ha espresso il desiderio di allargare la sua famiglia. Molto religiosi, i due hanno rivelato che prima di incontrarsi non avrebbero mai pensato di avere dei figli. ma poi il loro amore ha fatto cambiare loro idea.

Secondo la favolosa attrice Ilaria Spada, infatti, “ogni figlio che arria migliora la coppia”. In una delle ultime foto in cui sono stati paparazzati e che è apparsa su alcuni giornali, ha però messo in evidenza questo indizio inequivocabile.

La bellissima Ilaria Spada, infatti, mostra una strana rotondità e un pancino più pronunciato di quanto dovrebbe essere. Segno di una nuova gravidanza? Purtroppo questa è una coppia molto riservata che non ama rendere pubbliche queste notizie. Anche quando è stata dell’ultima figlia, infatti, i due hanno rivelato che sarebbero diventati genitori un’altra volta solo quando era diventato impossibile nasconderlo agli altri. E sembra che anche stavolta l’atteggiamento sia lo stesso.

Non ci resta dunque che attendere per avere la conferma diretta dagli interessati. Oppure dovremo aspettare il susseguirsi degli eventi per scoprire se la cicogna si è fermata di nuovo nella loro casa. Quel che è certo è che i due sembrano più innamorati più cha mai. I fan ne sono convintissimi. Quale sorpresa ci riserveranno quindi questi due ne prossimo futuro?