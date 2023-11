La famosa modella e star della tv fa esplodere la polemica: ecco come si è conciata per andare a prendere i figli a scuola

Sai come va a prendere a scuola i figli questa super star? Forse potresti copiare il suo outfit la prossima volta!

Chi è genitore sa bene quanto il momento in cui i nostri amati pargoli sono a scuola, può essere davvero un attimo di sollievo per mamme e papà. I bimbi ci mancano quando sono lontani, questo è ovvio, ma quando sono tranquilli e al sicuro a scuola noi possiamo svolgere tutte quelle attività che altrimenti non potremmo fare in loro presenza. Possiamo fare le pulizie, le commissioni, andare in palestra, a fare la spesa oppure a lavorare, nella maggior parte dei casi.

Ma poi arriva il momento di andarli a prendere. In macchina, a piedi o con l’autobus non importa: di certo non possiamo spendere ore ed ore a prepararci, ad imbellettarci e indossare i nostri outfit migliori soltanto per passare al volo davanti all’asilo o alla scuola e prelevare il bimbi. Ma per le nostre amate star, non è proprio così: perché non copiare questo outfit di questa super star? Il web non ha proprio apprezzato.

Va a prendere i figli a scuola in un outfit da modella: il web insorge con sarcasmo

Vai a prendere tuo figlio in tuta, struccata e con i capelli per aria? Sicuramente non sei Kyle Jenner: la super star amata e odiata da tutto il mondo ha sfoggiato il suo outfit per andare a prendere i bambini “casual”. Che di casual ha davvero molto poco. Questo particolare divertente ha fatto infuriare e anche un po’ divertire il web che si è scatenato in commenti sarcastici e sagaci su come sia un qualcosa di totalmente infattibile pensare che dei comuni mortali vadano effettivamente a prendere i figli a scuola in quel modo.

Tutina super attillata nera total body, giacca bomber lucida oversize corta, un trucco leggero ma perfetto, una bellezza disarmante: tutto questo per andare a portare e prendere i bimbi a scuola. Non è difficile credere che la super modella e milionaria Kylie Jenner vada davvero a scuola vestita così, ma come è difficile credere che qualcun altro a parte lei lo possa fare davvero.

I commenti esilaranti sotto il video che ha postato Kylie su YouTube parlano dei veri look per portare i figli a scuola: tute, capelli scombinati, scarpe da ginnastica. Qualcuno ironizza sul fatto che una come la Jenner non porta davvero i figli a scuola personalmente e altro sarcasmo tutto da leggere.