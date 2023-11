Simona Ventura, piangono tutti dopo le sue parole: coinvolta la famiglia

Simona Ventura è una conduttrice amatissima dal pubblico italiano. La dedica lasciata sui social ha commosso tutti i suoi fan.

Simona Ventura è sempre impegnata in qualche progetto e infatti in questo periodo non solo è al timone, insieme a Paola Perego, di Citofonare Rai2, ma è soprattutto grandissima protagonista nella gara di Ballando con le stelle. Ma cosa ha scritto di preciso sui social? Ecco tutti i dettagli.

Simona Ventura è davvero un ciclone. Nel corso della sua carriera è andata aventi cogliendo ogni opportunità. A metà degli anni ’90 è diventata uno dei volti di punta Mediaset. È stata al timone di programma come Mai dire gol e Scherzi a parte. Ha anche condotto ben tre edizioni di Matricole. A inizio degli anni 2000 è tornata in Rai. Qui si è aperta una stagione particolarmente fortunata.

È passata alla guida di Quelli che… il calcio, programma di grande successo ereditato da Fabio Fazio. In seguito si è cimentata con L’Isola dei Famosi. Negli ultimi tempi è diventata concorrente di Ballando con le stelle. Ma cosa ha detto sulla sua famiglia? Ecco tutti i particolari.

Simona Ventura: le sue parole toccano l’animo di tutti

Come accennato la vip è impegnata nelle danze del talent show di Milly Carlucci. Di recente però ha pubblicato sulla sua pagina Instagram seguita da quasi 2 milioni di persone, una dedica al figlio Giacomo.

Si tratta di auguri di buon compleanno per questo ragazzo che ha compiuto 23 anni. La sua mamma gli ha scritto di essere orgogliosa di lui, della sua sensibilità e “di tutti i colori di emozioni e follie che regali a questa nostra grande, variegata, meravigliosa famiglia allargata” ha scritto la conduttrice, aggiungendo un bel “ti voglio bene“.

Alle bellissime parole la showgirl ha allegato anche alcuni scatti del figlio, da quando era bambino fino ai giorni nostri, ormai giovane uomo. La loro è proprio una grande famiglia. Lui e Niccolò sono figli di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, mentre la loro sorella minore è adottata dalla concorrente di Ballando con le stelle e si chiama Caterina. Quest’ultima è figlia biologica di una parente della conduttrice che però non poteva occuparsi della piccola. Così la soubrette ha deciso prima di prenderla in affido e poi di adottarla in modo che anche lei venisse completamente tutelata dal punto di vista legale.

Oltre a Simona e ai suoi tre figli fa parte del loro clan anche Giovanni Terzi, compagno della presentatrice da ormai cinque anni. L’attrice ha accennato a una famiglia allargata riferendosi forse al fatto che anche il suo fidanzato ha due figli: Lodovico e Giulio Antonio. Insomma i famigliari di questo personaggio pubblico sono tanti, ma tutti ugualmente amati.