Un posto al sole, si mette male per Samuel: colto sul fatto da Nunzio

Un posto al sole nelle prossime puntate potrebbe mettere in difficoltà Samuel: il giovane verrà colto sul fatto da Nunzio. Che cosa ha combinato?



La soap opera di Rai Tre continua a riscuotere un grande successo e ogni giorno va in onda, nel corso della settimana con una nuova puntata come sempre molto seguita, nonostante il passare del tempo.

In particolare nelle prossime puntate assisteremo a qualcosa che avrà per protagonista Samuel, sempre più incastrato nella sua relazione clandestina con Micaela: questa volta a scoprirlo sarà Nunzio, il giovane amico e collega arriva al Caffè Vulcano e in cucina trova Samuel e Micaela avvinghiati. Mentre lei ha la solita aria spavalda, lui sembra in imbarazzo.

Piccirillo infatti sa perfettamente come la pensa l’amico sulla tresca che i due stanno portando avanti e infatti quando i due resteranno da soli Cammarota non perderà occasione per dire come la pensa: se Samuel sembra non frenarsi più con Micaela, non gli pare di aver fatto una scelta? Ma il giovane continuerà ad ammettere che tra loro due ci sta solo una importante intesa fisica. Ma non finisce qua.

Un Posto al Sole, Samuel non riesce a resistere a Micaela

Insomma le cose stanno davvero cosi per Samuel, il giovane non riesce proprio a resistere a Micaela, ma continua ad avere grandi sensi di colpa nei confronti di Speranza, ignara di tutto quanto. Il suo amico infatti gli consiglia ancora di provare a lasciare la ragazza. Queste parole toccano Piccirillo, che ora pensa al modo migliore per lasciare la fidanzata. Nunzio, però, s’accorgerà di aver fatto un errore quando, parlando con Micaela, capirà che a lei il ruolo di amante sta benone: Samuel è troppo soffocante… Insomma, per seguire un consiglio da amico, Piccirillo rischia di trovarsi nei guai.

In attesa di capire come le cose andranno a finire, le trame che ci aspettano hanno anche a che fare con gli altri protagonisti della soap. Di seguito qualche anticipazioni: