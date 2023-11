Eliminare il grasso della pancia è facile, ma non ci stai riuscendo a causa di questi banali errori: smetti e torni in forma

Ci sono alcuni errori, anche banali, che ci impediscono di dimagrire: annotiamoli, per evitarli e iniziare a tornare in forma smagliante.

Soprattutto dopo una certa età, la battaglia per perdere il grasso addominale è di quelle dure e serrate. Ma spesso, questa battaglia la perdiamo e non riusciamo a capire il perché. Ed è presto detto: commettiamo tanti errori, molti dei quali anche banali, ma che pregiudicano i nostri obiettivi. Ecco come cambiare subito registro.

Ovviamente, è assai difficile, per non dire impossibile, perdere il grasso solo in un’area specifica. La perdita di peso è qualcosa che si verifica quando il nostro corpo è in deficit energetico, cioè consuma meno calorie di quelle che brucia. Ma tutto ciò non si può concentrare in un’unica aera. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che possono prendere, per migliorare la nostra condizione. Ecco alcuni suggerimenti.

Gli errori che non ci fanno dimagrire

Iniziamo con qualcosa che quasi tutti sottovalutano: il sonno. Se non riesci a perdere peso, può significare che non dormi abbastanza. Quando non dormiamo abbastanza, gli ormoni del nostro corpo perdono l’equilibrio, il che può avere un impatto sui nostri livelli di fame il giorno successivo. In generale, lo stile di vita è fondamentale: per esempio, bere molto alcol, ci impedirà di dimagrire, anche se facciamo tanta attività fisica e mangiamo in modo sano.

Capita, poi, di non dimagrire nonostante tanto allenamento. Anche in questo caso, la risposta è semplice: stai facendo l’allenamento sbagliato. Non ha senso allenare solo gli addominali: serve un approccio che coinvolga tutto il corpo. Collegato al fatto di essere sportivi, attenzione al consumo di bevande energetiche o, comunque, in generale, i cibi zuccherati.

Rimaniamo sul tema alimentazione. Se non riesci a dimagrire, può significare che non stai mangiando abbastanza proteine, che, invece, sono ottime per perdere grasso, perché aiutano a costruire e preservare il tessuto muscolare magro e possono aumentare la quantità di calorie bruciate. Tra i cibi che le contengono: petto di pollo, tacchino, tonno, uova, yogurt greco, latte, ceci.

Infine, non dimentichiamo che anche la nostra salute mentale influisce sul nostro peso e sulla nostra forma fisica. Sentirsi in ansia e stressati può devastare il corpo. A volte, infatti, si mangia anche per noia o per un picco esagerato di adrenalina. Tenere il conto dei progressi ottenuti può essere molto motivante e darci le energie mentali per proseguire il nostro percorso. Quindi, in conclusione, cerchiamo di avere uno stile di vita regolare anche sotto il profilo mentale e non aspettiamoci di ottenere subito i risultati: a volte possono servire anche dodici settimane. Per cui, pazienza!