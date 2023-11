Li vedi girare trasandati ma forse la colpa è del loro segno zodiacale: quelli che alla moda non pensano proprio

Per questi segni zodiacali prestare attenzione al proprio look è una questione davvero secondaria: non badano proprio ai trend del momento!

Quando parliamo di moda, il mondo si divide in due categorie ben distinte e separate. Se c’è chi, infatti, resta sempre aggiornato e il suo feed sui social è composto al 90% di post e reels riguardanti i migliori abbinamenti della stagione o ancora tutte le ultime notizie relativa alle più importanti maisons di moda, c’è chi invece a cui non importa davvero niente e indossa qualunque cosa sia comoda e pratica, a prescindere dal colore o dal tessuto.

Oltre alla pigrizia però, in alcuni casi c’è una fortuna sfacciata non da poco e che ha a che fare proprio con l’astrologia. Con alcuni segni zodiacali, infatti, le stelle sono stati particolarmente clementi e così questi segni, pur non essendo fashionisti, riescono comunque ad apparire sempre impeccabili e curati col mimino sforzo. Ma quali sono i segni in questione? Non ci resta che scoprirli insieme!

Anche se “trasandati”, questi segni zodiacali stanno benissimo con qualsiasi cosa!

ARIETE

In qualche modo, l’Ariete sa che quando sceglie un outfit, gli starà comunque benissimo a priori. Anche se si tratta di abbinare insieme un pezzo vintage e uno più urban, il risultato sarà sempre strabiliante.

Ma non solo. I nati sotto questo segno non pianificano particolarmente i loro outfit, è tutto istintivo.

SAGITTARIO

Quando si tratta di cosa indossare e come, il Sagittario riesce comunque a presentarsi come la persona meglio vestita nella stanza e questo senza il mino sforzo. E poi, proprio perché questo segno ama viaggiare, ha imparato col tempo a creare delle combinazioni utili, pratiche e anche molto versatili da sfoggiare nell’arco di una sola giornata.

CAPRICORNO

Il Capricorno tende a a concentrarsi completamente sul lavoro e quindi non ha poi quasi più energie per scegliere outfit ricercati o alla moda. Tuttavia, i nati sotto questo segno sono fortunati ad apparire in qualche modo impeccabili con qualunque cosa indossino.

PESCI

Segno stravagante per eccellenza, i Pesci adorano combinare insieme motivi e colori strani e sembreranno comunque perfetti. Come fanno? In realtà è una dote del tutto naturale. I nati sotto questo segno, infatti, non hanno mai paura di correre rischi con quello che indossano.

CANCRO

Il sorriso di un Cancro illumina la stanza e potrebbe essere proprio grazie a questo sorriso magnetico se non si preoccupa mai del proprio aspetto. Questo segno, infatti, è sempre semplice, raffinato ed elegante, anche quando si veste mettendo insieme le prime cose utili trovate nell’armadio.