Alessandro Gassmann, la rivelazione inattesa lascia tutti quanti senza parole

Alessandro Gassmann ha fatto una rivelazione inattesa sui social lasciando spettatori e fan sbalorditi.

Alessandro Gassmann è uno straordinario interprete, uno dei migliori del panorama artistico nostrano contemporaneo. Ma cosa ha detto per lasciare tutti interdetti? Ecco tutti i particolari di questa vicenda.

Alessandro Gassmann è un figlio d’arte dal momento che suo padre è stato il grande Vittorio Gassman. Ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema ancora molto giovane. In seguito ha studiato recitazione alla Bottega Teatrale di Firenze. Ha recitato insieme a Gianmarco Tognazzi in Uomini senza donne, Facciamo Fiesta, Lovest. Nel 2008 ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per Caos Calmo. Dal 2010 al 2014 ha diretto il Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni. Nel 2012, invece, si è cimentato come conduttore a Le Iene, in sostituzione di Luca Argentero.

Nel 2017 è passato dietro la macchina da presa dirigendo il film: Il premio dove ha lavorato insieme a Gigi Proietti. Due anni fa ha presentato al Festival del cinema di Venezia la pellicola: Il silenzio grande. In quell’anno ha fatto parte della giuria al Torino Film Festival. L’ultimo lungometraggio in cui è apparso come attore è L’ordine del tempo di Liliana Cavani. Ma quale rivelazione c’è stata?

Alessandro Gassmann: non poteva tenerlo nascosto

Questo artista ama tenersi in contatto con i suoi numerosi fan sui social. Per questo motivo ha aperto una pagina Instagram seguita da 566 mila persone che aggiorna con costanza.

Negli ultimi giorni Alessandro Gassman ha pubblicato la locandina di un film per la tv in cui ha avuto il ruolo di protagonista: Vangelo secondo Maria del regista Paolo Zucca. L’attore ha annunciato che questo interessante lungometraggio è stato selezionato per partecipare come Fuori Concorso al 41° Torino Film Festival. Di sicuro questo è un grande riconoscimento per tutti gli attori e le persone coinvolte.

Nel suo messaggio si legge che Giuseppe è un maestro e al contempo complice di Maria. “Molto diverso da come siamo stati abituati a immaginarlo“. Nella finzione narrativa questo nuovo Giuseppe ha un matrimonio casto con Maria. Quando però i due stanno per lasciarsi andare l’angelo dell’annunciazione rovina loro tutti i piani. Il film è stato prodotto da Sky e il protagonista ha lavorato al fianco di Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria, Giulio Pranno in quello dell’angelo e Fortunato Cerlino come sacerdote. Gli ammiratori di Gassmann non si sono risparmiati in lodi e apprezzamenti. Sono stati tanti a gioire del successo del loro idolo che aggiunge un altro prezioso tassello alla sua fulgida carriera.