Harry e Meghan, il ristorante in cui mangiano è lussuosissimo: quanto costa un’insalata, prezzo da capogiro

Il ristorante in cui mangiano Harry e Meghan è davvero di lusso, il prezzo di un’insalata pare essere davvero da capogiro: ecco di quanto parliamo.

Si torna ancora una volta a parlare dei Duchi del Sussex, ovvero Harry e Meghan, la coppia che dal 2020 ha lasciato il palazzo reale per andare a vivere insieme ai loro figli Archie e Lilibeth in America. Il motivo che li riporta al centro dell’attenzione però questa volta non ha nulla a che fare con la famiglia del Principe.

Parliamo di quella che a tutti gli effetti è una vera e propria curiosità, sembra infatti che la coppia non badi a spese nemmeno quando devono andare a mangiare e infatti il ristorante in cui sono soliti andare pare essere di vero lusso. Un particolare che non dovrebbe davvero sorprendere.

Eppure, quello che ha lasciato davvero senza parole è la scoperta del prezzo di una sola insalata presente proprio nel menù del ristorante suddetto: entriamo nel merito e scopriamo di che cifra stiamo parlando.

Harry e Meghan, il prezzo dell’insalata in quel ristorante è da capogiro

La coppia non sembra avere intenzione di badare a spese e quindi per questo motivo il ristorante in cui sono abituati a mangiare pare avere dei prezzi da vero capogiro anche solo per una semplice insalata, pare infatti che la loro preferita che all’interno ha caviale e foglie di alloro abbia un costo da capogiro.

Si tratta di 1800 euro di insalata, un particolare davvero incredibile e che certamente non è adatto a tutte le tasche: non sappiamo in particolare di quale ristorante si tratta, ma una cosa è certa il tenore di vita che i Duchi del Sussex hanno non sembra avere un limite si spesa.

Detto questo, proprio nei giorni scorsi, il Principe Harry è finito nuovamente al centro dell’attenzione per la sua mancata presenza al compleanno del padre, il Re Carlo III e se da un lato sono tante le voci che vogliono il mancato invito proprio da parte del Sovrano che ancora non ha nemmeno mai visto la sua secondogenita Lilibeth, dall’altro si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni di un no secco da parte del Principe a partecipare dopo il mancato invito alla moglie Meghan. Ma quale sarà la verità?

Per il momento non è dato saperlo ma una cosa è certa, i rapporti con la famiglia reale sono sempre più aspri.