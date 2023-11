Riempire il frigorifero, lo stai facendo nel modo giusto? Con queste regole il tuo cibo sarà al sicuro

Per conservare al meglio gli alimenti bisogna conoscere le regole su come riempire il frigorifero al meglio. Alcuni scompartimenti hanno temperature più basse rispetto ad altri, lo sapevi?

Ti sei mai chiesto come poter disporre gli alimenti in frigorifero? Uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, è utile per la conservazione degli alimenti freschi e per rinfrescare bevande come l’acqua e i succhi di frutta. Il suo utilizzo potrebbe sembrare molto semplice, basta posizionare all’interno gli alimenti acquistati al supermercato e il gioco è fatto. Eppure non è proprio così…

Riempire il frigorifero non significa decidere da soli come posizionare i vari alimenti, questo perché dovresti sapere che ogni ripiano ha una sua temperatura. Se conservi un tipo di alimento su uno scompartimento sbagliato con temperature non idonee alle sue conservazione, potresti danneggiarne la sua qualità e di conseguenza l’alimento potrebbe rovinarsi prima del previsto. Come organizzare quindi il frigorifero? Ecco alcune semplici regole per conservare al meglio gli alimenti!

Regole semplici su come mettere il cibo in frigorifero

Uno dei primi errori sulla conservazione degli alimenti riguarda proprio lo sportello. Spesso viene utilizzato per conservare il latte, yogurt e altri latticini, ma non esiste luogo più sbagliato. Questa parte del frigorifero è soggetta a infiltrazione di calore, questo significa che è una delle zone più calde del frigorifero. Qui puoi conservare alimenti come acqua, bibite, uova, marmellate e salse varie.

I cassetti inferiori, invece, servono per conservare frutta e verdura, non metterli mai in altri ripiani altrimenti rischi di danneggiare la loro conservazione. All’interno del cassetto son riparati da altre temperature e possono durare più a lungo.

Per quanto riguarda lo scompartimento più basso, invece, bisogna conservare prodotti che hanno bisogno di temperature basse, come carne, pesce e così via. I ripiani centrali e quello superiore, invece, servono per conservare avanzi di sughi, salse, primi piatti già cotti, latticini e latte compreso. Se ti avanzano delle verdure già cotte o condite, qui è lo scompartimento ideale per conservare al meglio la pietanza. L’importante è conservare sempre il cibo in contenitori ben chiusi o involucri per prolungare la sua conservazione.

Con questi errori noterai che il frigorifero sarà senza ombra di dubbio più organizzato e gli alimenti si conserveranno molto più a lungo! Ricorda che per un buon utilizzo non dovresti mai sovraccaricarlo.