Trova la parola che combacia con tutte le altre: se ci riesci in meno di un minuto sei un genio

Le parole sono delle armi che possiamo utilizzare per allenare la nostra mente! Ci avevi mai pensato? Fai il nostro test e scopri se sei un genio!

Ti va di fare un gioco linguistico? Metteremo alla prova la tua mente e la tua genialità! Ti presentiamo una sequenza di parole che apparentemente non hanno nessuna attinenza l’una con l’altra, ma sarà davvero così?

Dovrai capire qual è la parola misteriosa che le unisce tutte. Può sembrare semplice, ma in effetti potessi incontrare qualche difficoltà. La sequenza di oggi è questa: uccello, prendere, Fabio, angelo, capire. Guarda attentamente l’immagine e prova ad individuare la parola misteriosa.

Il fascino delle parole: giocare per allenare la mente

Prima di scoprire qual è la soluzione al nostro test, cerchiamo di guardare più da vicino le parole in questioni.

Uccello: la parola uccello deriva dal latino “avis”. Sono animali noti per la loro abilità di volare, un tratto che li distingue da molte altre creature. Nella mitologia esistono anche uccelli leggendari come ad esempio la Fenice.

Prendere: anche questa parola proviene dal latino e significa "afferrare" o "catturare". La utilizziamo, infatti, quando dobbiamo raggiungere qualcosa con la mano.

Fabio: questo è nome proprio di persona che ha origine latine. Nasce come un soprannome infatti significa "della fava, colui che coltiva fave". Si riferiva, infatti, a persone che molto spesso erano coltivatori.

Angelo: questa parola deriva dal greco "angelus" e significa "messaggero" o "inviato". Gli angeli sono creature che possiamo trovare nella storia, nella mitologia e soprattutto nella Bibbia

Capire: questa parola deriva dal latino "capere", che significa "afferrare" o "cogliere". Ha ovviamente un collegamento con le capacità mentali, come capire un concetto capire una situazione.

Dopo questo viaggio nell’etimologia delle parole, sei riuscito a capire qual è quella che le collega tutte? Se vuoi scoprire la soluzione, continua a leggere l’articolo!

Se hai pensato che la parola potesse essere volo, allora ha indovinato. La parola volo deriva dal latino volare e significa “muoversi rapidamente attraverso l’aria”. Il concetto di volo ha affascinato l’umanità per secoli e il desiderio stesso di emulare il volo degli uccelli ha portato all’invenzione di mezzi di trasporto come l’aereo. Ma come si collega queste parole a tutte le altre?

Beh, sicuramente parliamo del volo dell’uccello, oppure di prendere al volo, cioè prendere qualcosa velocemente. Ancora, Fabio Volo è un noto scrittore. Oppure il volo ha a che fare con l’angelo e con le sue ali. Ed infine, capire al volo significa afferrare velocemente dei concetti.

E tu, avevi indovinato?