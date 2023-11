Stai pensando di prendere un cane o un gatto? C’è qualcosa che devi sapere: tutti i costi per mantenerlo

Prima di prendere un cane o un gatto, è estremamente importante sapere quali sono tutti i costi per mantenerlo. Approfondiamo la questione.

Se state meditando di prendere un cane o un gatto è importante soffermarsi dapprima su quelli che sono tuti i costi necessari per mantenerlo. E’ fondamentale compiere una scelta consapevole, quando si decide di adottare un animale domestico, per evitare di ritrovarsi a dover fare i conti con dei costi non previsti.

Ciò detto, di seguito vi sveleremo quelli che sono tutti i costi da affrontare nel momento in cui si decide di accogliere in casa un cane o un gatto. Al di là di affetto ed amore, infatti, questi animali domestici necessitano di cure che chiaramente comportano ingenti spese in termini economici.

Cane o gatto, quanto costa mantenerli

Molti di voi giù sapranno che le spese sono all’ordine del giorno quando si possiede un gatto o un cane. Non tutti però sanno a quanto ammontano realmente le spesse per mantenere questi animali. Proprio per questo, di seguito andremo ad approfondire la questione soffermandoci su quanto può costare mantenere un cane o un gatto, tenendo conto delle spese ordinarie e di quelle improvvise. Spesso, infatti, la scelta di adottare come anche di acquistare un animale domestico è fatta sulla base di un bisogno mentale o fisico. Tuttavia, in pochi considerano il fatto che l’avvento di un animale domestico comporta inevitabilmente un aumento dei costi, almeno durante tutto il periodo di vita dello stesso.

Stando a quanto è emerso da un’indagine condotta da Federconsumatori, nel primo anno di vita di un cane si può arrivare a spendere tra i 1.700€ e i 2.500€, negli anni successivi invece la spesa è compresa tra i 1.500€ e i 2.232,20€ Euro. Essa, in particolare varia a seconda della taglia del cane. Per quanto riguarda invece i gatti, i costi costi si aggirano mediamente intorno ai 1.178,50€, nel primo anno di vita, e sui 892,00 € negli anni successivi.

Nello specifico, nelle spese rientrano quelle per la salute, le visite veterinarie, il cibo come anche quelle per il microchip. Considerando dunque che gli animali domestici in esame tendono a vivere mediamente tra i 12 e i 15 anni, il costo per mantenerli può arrivare ad incidere non poco sulla propria economia.

A tal proposito, va detto che le spese finiscono per diventare ancora più ingenti in presenza di malattie o infortuni. Questi possono determinare un esborso di denaro non da poco tra interventi chirurgici, riabilitazione e così via. I costi citati possono aiutare a spiegare almeno in parte il fenomeno dell’abbandono inesorabilmente in aumento. Basti pensare che sono quasi 60mila i cani e i gatti abbandonati e spesso la motivazione è di natura economica.