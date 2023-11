Siete amanti dei legumi, ma vi si gonfia lo stomaco? Con questo metodo risolverete il problema

Esiste un metodo che vi consentirà di mangiare i legumi senza sentirvi lo stomaco gonfio: ecco la soluzione definitiva al problema.

I legumi rappresentano un alimento estremamente consumato dal momento che consentono di preparare un’infinità di pietanze. Senza contare poi che si tratta di una tipologia di cibo estremamente benefica per la salute.

Da citare in primis è il contenuto di fibre che aiutano a migliorare il corretto transito intestinale e a ridurre gli episodi di stitichezza. Non solo, i legumi sono una ricca fonte di sali minerali, tra cui il ferro, il fosforo e, infine, il potassio. Bisogna poi sottolineare il fatto che contengono un buon quantitativo di antiossidanti, utili a combattere l’azione die radicali liberi, causa dell’invecchiamento precoce.

Ciò detto, molte persone, dopo aver consumato l’alimento in esame, si ritrovano a fare i conti con il gonfiore addominale: ecco come risolverlo.

Legumi e gonfiore addominale, come risolverlo

Come già detto, i legumi sono molto versatili in cucina e soprattutto contengono numerosi nutrienti. Al di là di quelli che sono i benefici dell’alimento però bisogna ammettere il fatto che spesso tendono a generare gonfiore allo stomaco. A tal proposito, può essere utile sapere che ci sono diversi trucchi che consentono di risolvere il problema e di consumare in tutta tranquillità l’alimento.

Si può ad esempio di frullarli e passarli una volta cotti. Con questo metodo, oltre a ridurre il gonfiore, sarà possibile preparare gustose cremini, vellutate come anche hummus e puree. Può rivelarsi efficace anche mettere in ammollo le lenticchie all’interno di un contenitore riempito con acqua, aggiungendovi anche dell’alga kombu.

Questa infatti è ideale in caso di gas intestinale e gonfiore addominale per via della presenza elevata di enzimi digestivi. Ad ogni modo, lasciate riposare il tutto per circa 24 ore, avendo cura di cambiare l’acqua più volte. Anche in questo caso si tratta di un metodo che consente di digerire meglio i legumi e dunque di evitare problemi di gonfiore.

Per evitarli, poi, è importante anche fare attenzione alle quantità di legumi consumate. In particolare, gli esperti consigliano di introdurre poco per volta i legumi all’interno della dieta. In questo modo, infatti, si consentirà all’organismo di abituarsi, riducendo di molto il gonfiore addominale che può diventare anche molto fastidioso.

In conclusione, dunque, bisogna dire che il consumo di legumi è fortemente raccomandato dagli esperti tuttavia è altrettanto importante fare attenzione al modo in cui vengono consumati. In questo senso, i consigli che vi abbiamo appena fornito risultano essere estremamente preziosi in quanto aiutano a combattere e a risolvere il problema legato al gonfiore di stomaco.