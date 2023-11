Pancia piatta subito con queste 7 tecniche di massaggio che stanno aiutando tutti

Sogni una pancia piatta e non sai come ottenerla? Con queste semplici tecniche di massaggio non avrai più problemi.

Avere una pancia piatta da sfoggiare in qualsiasi momento dell’anno non è un sogno irrealizzabile. Oltre a una alimentazione sana ed equilibrata, l’accumulo di grasso nella zona addominale può essere contrastato con delle specifiche tecniche di massaggio. Un massaggio dimagrante per la pancia aiuta a snellire anche i fianchi, drenando i liquidi e prevenendo l’accumulo della ritenzione idrica.

Il massaggio addominale si concentra particolarmente sulle zone che possiamo definire calde dell’addome, comprendendo anche i fianchi e la vita. La prima tecnica di massaggio consiste nel massaggiare la zona addominale in senso orario e antiorario, attorno all’ombelico per 2-3 minuti. Si tratta di un movimento molto efficace per stimolare l’adipe della pancia e ridurre il disagio dovuto al gonfiore.

Per rendere la vita più sottile e tonica, puoi posizionare le mani su entrambi di lati dell’addome. A questo punto, spingi le mani l’una verso l’altra e contemporaneamente stringi lo stomaco tra le mani, per 3-5 volte. Oppure, in alternativa, puoi pizzicare entrambi i lati dell’addome superiore e inferiore, continuando il massaggio per circa 2-3 minuti. Questa sollecitazione aiuterà la corretta circolazione del sangue nella zona addominale.

Addome piatto con alcuni semplici massaggi

Per stimolare e migliorare il drenaggio linfatico, puoi posizionare le dita su entrambi i lati dell’addome e massaggiare lentamente la zona, fino a raggiungere il centro della pancia.

Puoi ripetere il movimento per 5-10 volte. Un altro massaggio molto utile per ridurre il grasso addominale, consiste nel posizionare una mano sull’ombelico e premere con decisione. Con il palmo della mano, ruota attorno l’ombelico formando dei piccoli cerchi fino a espandere il movimento e coprire tutto l’addome. Ripeti il massaggio per circa 2 minuti.

L’agopuntura è una tecnica antichissima e un vero toccasana in caso di grasso addominale. Posizionare gli aghi attorno l’ombelico e nella zona inferiore dell’addome, aiuta a eliminare notevolmente l’accumulo di adipe. Inoltre, aggiungere un delicato massaggio o pressione nella parte inferiore e superiore rispetto al posizionamento degli aghi, potenzia l’effetto del trattamento e i suoi benefici a lungo termine.

È importante ricordare di non eseguire mai un massaggio addominale subito dopo aver mangiato o durante la digestione. Per ottenere risultati migliori, inoltre, è consigliabile effettuare questa tipologia di massaggi almeno due volte al giorno, prima di colazione e prima di andare a letto. Per migliorare l’effetto drenante del massaggio, è molto utile utilizzare una miscela di olio essenziale di pompelmo con olio essenziale di cipresso.