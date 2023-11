Rebirthing, cos’è il nuovo metodo di meditazione e quali sono i benefici che comporta

Rebirthing è il nuovo metodo di meditazione che presenta enormi benefici di cui è bene essere a conoscenza. Ecco tutto ciò che c’è da sapere riguardo a questa tecnica poco conosciuta.

I benefici della meditazione sono davvero tanti, ma ciò vale soprattutto se si pratica una tecnica in particolare chiamata Rebirthing. Questa infatti consente di migliorare la propria vita attraverso una maggiore ossigenazione del cervello.

Ciò detto di seguito vi veliamo nel dettaglio come funziona il metodo in esame e soprattutto cosa comporta. Si tratta di informazioni estremamente interessanti volte a promuovere una maggiore informazione in merito ad un metodo di meditazione nuovo, tutto da scoprire.

Rebirthing: funzionamento, benefici e controindicazioni

Sono tante le persone che ricorrono alla meditazione per migliorare le proprie funzioni cognitive e per ottenere benefici dal punto di vista fisico ed emozionale. A tal proposito, può essere utile sapere che esiste un nuovo metodo, noto con il termine Rebirthing e messo a punto dal guru statunitense ed esperto di medicina olistica, Leonard Orr, Essa aiuta a liberarsi dei traumi più dolorosi non a caso il termine utilizzato per indicare la tecnica in esame significa proprio rinascita.

Nello specifico, essa si basa sul rivivere il trauma vissuto al momento della nascita come anche le esperienze fatte durante l’infanzia. L’obiettivo è quello di migliorare la propria vita e renderla più appagante dal punto di vista fisico, spirituale e emozionale. Questa forma di meditazione è basata essenzialmente sul respiro e sullo stabilire un punto di contatto con il proprio inconscio.

In questo modo, infatti, si arriva a rivivere il momento della nascita così come eventi che hanno, anche inconsapevolmente, segnato la nostra esistenza. Più nel dettaglio, la tecnica in esame risulterebbe in grado di eliminare traumi, dipendenze ed ansie, ma non solo. Pare infatti che sia anche utile nel migliorare le difese immunitarie e nella lotta ai chili di troppo. Come se non bastasse, il Rebirthing aiuterebbe anche ad aumentare la concentrazione e l’autostima.

Al di là di quelli che sono i benefici derivanti dalla tecnica di meditazione in esame però è molto importante precisare che può avere anche delle controindicazioni. In particolare, ciò vale per le persone affette da malattie respiratorie o anche di natura cardiologica. In questi casi, infatti, si consiglia di confrontarsi con il proprio medico di fiducia al fine di ridurre ogni possibile rischio.

Ad ogni modo, in assenza delle predette condizioni e di conseguenza nelle persone sane, il Rebirthing non è assolutamente pericoloso per la propria salute.