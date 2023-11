Tutti lo conosciamo come prof di Amici, ma Rudy Zerbi ha una laurea che non c’entra nulla con la musica

Rudy Zerbi è noto per essere un prof di Amici molto temuto: in gioventù, il produttore e conduttore ha conseguito una laurea che non c’entra nulla con la musica. Scopriamo i dettagli del suo percorso di studi.

Classe 1969, Rudy Zerbi è conosciuto sulla scena dello spettacolo come produttore discografico, conduttore televisivo e radiofonico nonché come prof di canto nel format di “Amici”. Grande appassionato di musica, nel suo passato il presentatore ha alle spalle però un percorso ben diverso, essendosi laureato in un indirizzo molto distante rispetto all’ambito in cui oggi lavora.

Nato a Lodi, Rudy Zerbi è cresciuto a Santa Margherita Ligure, muovendo da giovanissimo i primi passi come conduttore radiofonico, dando così voce alla suo amore per la musica. In seguito, approda alla Sony Music, dove lavora come produttore e talent scout, collaborando con artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Marco Mengoni e Renato Zero.

Attirato dal mondo della televisione, negli anni Zerby si cimenta anche in questo settore: dopo 16 anni in radio, decide di chiudere quel capitolo della sua professione, dedicandosi completamente al suo impegno nel piccolo schermo. Dopo la collaborazione con la Gialappa’s Band, Rudy inizia a lavorare per la De Filippi, distinguendo in particolare ad “Amici”, nel ruolo di coach di canto. Il 54enne è impegnato dietro le quinte in altre trasmissioni di Maria come “Uomini e Donne” e “Tu Si Que Vales”.

Rudy Zerbi: il suo percorso di studi non c’entra nulla con la musica, in cosa è laureato

In gioventù, dopo aver conseguito il diploma classico, Rudy Zerbi ha portato avanti un percorso universitario che non ha nulla a che vedere con quello che fa oggi. Una volta portati a termine gli studi, il classe 1969 si è buttato a capofitto nella sua passione più grande, lavorando nel mondo della musica, prima in radio e poi in televisione.

Non tutti lo sanno, ma Zerbi si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Un percorso tosto, che Rudy ha completato, portando avanti in parallelo le sue prime esperienze radiofoniche. Finiti gli studi, Zerbi ha scelto di abbandonare la strada dell’avvocato, dedicandosi totalmente alla musica, per poi diventare un produttore e conduttore di successo.

Oltre alla sfera professionale, il 54enne è finito al centro delle cronache rosa per i suoi amori. La sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata, visto che ha avuto diverse compagne. Dal suo primo matrimonio con Simona sono nati i figli Tommaso e Lucia, con l’attrice Carlotta Miti è diventato padre di Edoardo e con Maria Soledad Temporini, la sua attuale compagna, ha avuto il quarto figlio Leo.