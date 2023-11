Il tuo gatto è davvero felice? Te lo dice con i gesti: come riconoscere i segnali

Ti chiedi spesso se il tuo amico felino sia veramente felice con te? Ecco i segnali chiari per capire se il tuo gatto è sereno.

La felicità del proprio gatto domestico è una delle priorità di ogni proprietario e pet lover. Ogni gatto, infatti, ha il suo modo personale di esprimere la felicità in base alla sua personalità unica. Occorre dunque conoscere bene il proprio gatto per capire cosa lo entusiasma e cosa lo rende particolarmente contento. Esiste, però, un linguaggio universale comune a tutti i felini con cui questi animali esprimono determinati sentimenti e comunicano con l’esterno.

Le fusa del tuo gatto, sono sicuramente uno dei comportamenti più eloquenti di felicità e benessere. Se questo tipo di segnale uditivo è accompagnato da una postura rilassata, il tuo amico felino ti sta certamente comunicando una condizione psicologica di estrema contentezza. È bene precisare che le fusa, come molti altri aspetti appartenenti ai gatti, sono un comportamento dalle caratteristiche molto individuali e possono cambiare da felino a felino.

Un gatto che ama la vicinanza del suo padrone, la convivialità, che ricerca il contatto fisico, è un animale che dimostra felicità nella convivenza con il suo umano preferito. Strusciarsi su oggetti o su di noi, è uno dei comportamenti sociali più frequenti che il gatto mette in atto. Se volessimo tradurre questa forma di comunicazione felina, probabilmente una contatto del genere equivarrebbe a un nostro abbraccio umano.

Come capire se il tuo gatto è felice: occhi e orecchie

I cambiamenti di sguardo del tuo gatto, sono chiari messaggi di benessere o, al contrario, di disagio.

Se gli occhi del tuo gatto sono rilassati e ti guardano con curiosità, sicuramente il tuo amico a quattro zampe è particolarmente a suo agio e rilassato nell’ambiente di casa. Inoltre, se le orecchie del tuo amico sono in posizione dritta con le punte rivolte in avanti, allora il gatto è calmo e pronto a giocare con il suo padrone.

Giocare con il tuo gatto, migliora il tono dell’umore dell’animale e svolge un ruolo importante per la sua attivazione mentale e cognitiva. Realizzare delle sessioni di gioco giornaliere con il proprio felino, è un ottimo modo per migliorare la relazione con lui e per creare uno stato di benessere complessivo che si avvicina alla felicità. È fondamentale, infatti, pensare a luoghi idonei per il gioco del gatto all’interno della tua casa.