Tiger, a meno di 5 euro gli accessori natalizi più strani e originali che abbiate mai visto

Quando manca poco meno di un mese a Natale, è già tempo di pensare alle decorazioni e agli addobbi. Alcuni oggetti molto particolari e originali si trovano da Tiger e costano meno di 5 euro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Finito Halloween, i negozi ormai sono ricchi di oggetti e gadget per Natale. Anche se l’albero e il presepe dovrebbero essere preparati l’8 dicembre, in tanti già hanno cacciato dalla propria cantina gli addobbi e stanno abbellendo casa. Tutti seguono l’esempio di personaggi famosi del mondo dello spettacolo che si stanno dando alle decorazioni natalizie, basti pensare a Chiara Ferragni che ha postato sui social le foto del suo albero. E la scienza approva questa scelta: chi prepara l’albero prima, già a fine novembre, è più felice e sa gestire meglio le proprie emozioni.

Tra elfi e renne, sono tantissimi i personaggi che fanno la loro comparsa in questo periodo dell’anno accanto agli gnomi. Le nostre abitazioni si riempiono dell’atmosfera tipica di Natale e ci fanno tornare bambini. Anche se il clima ancora non è entrato nel freddo inverno, il calore delle case è dato dagli addobbi che scaldano il cuore di grandi e piccini. In attesa che Babbo Natale porti i suoi regali, possiamo concedersi dei gadget ad un prezzo stracciato.

Il Natale arriva da Tiger, oggetti a meno di 5 euro

Tra i negozi che vendono oggetti particolari e originali a basso prezzo, c’è Tiger. La catena danese, fondata nel 1995 vanta più di 900 negozi al mondo. Essa vende oggetti di “qualità a basso prezzo” per la casa ma non solo, anche giocattoli, prodotti di cancelleria, per l’igiene personale e accessori. Come politica, Tiger applica solo prezzi interi senza centesimi e ha deciso di proporre per Natale diversi oggetti a meno di 5 euro.

Vediamo cosa è possibile trovare sia nei negozi che sul sito. Non ci sono oggetti puramente natalizi ma anche alimenti che possono finire sugli alberi sotto forma di pallina di Natale. Troviamo infatti una a forma di broccoli, di brioche, di aragosta, pizza e persino di una moka. Queste palline sono vendute al prezzo di 3 euro e sono realizzate in vetro.

E ancora possiamo comprare delle palline di Natale a forma di popcorn, formaggio, sushi, barretta di cioccolata, melanzana e bicchiere di vino. Alcune sono davvero strane come il nebulizzatore, il cruciverba e il sorriso (raffigurato da enormi denti). Immancabili sono poi le decorazioni classiche come quella che raffigura un omino di marzapane e il bastoncino di zucchero.