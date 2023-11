Una parola accomuna tutte le altre: concentrati e indovinala, in pochi ci riescono

Ti stai annoiando e non sai come impiegare il tempo? Indovina la parola misteriosa del nostro test, ci riuscirai?

Cosa ne pensi degli enigmi e dei giochi di parole? Sicuramente sono un modo per passare il tempo ma anche per allenare il cervello! Il test che ti proponiamo oggi ti presenta una serie di parole che a prima vista non hanno un collegamento l’uno con l’altra.

In realtà, però, c’è una parola misteriosa che può essere collegata ad ognuna di queste parole. Riuscirei ad indovinarla? La sequenza è questa: formaggio, ferro, orario, cervello, motore. Dove si nasconde il segreto?

Cinque parole ed un collegamento: riuscirai a trovarlo?

Prima di rivelare la parola segreta di oggi, analizziamo più da vicino la sequenza che abbiamo a disposizione. Cominciamo con la parola formaggio, un ingrediente amato in tutto il mondo. Questa parola deriva dal latino e significa “cosa fatta nella forma”. Le origini di questo alimento risalgono ad oltra 4000 anni fa.

Con la parola ferro, indichiamo il solito un metallo solido e resistente. L’etimologia è sempre latina e deriva dal termine “ferrum”. È uno degli elementi più abbondanti sulla terra e viene utilizzato in diverse industrie. Che dire della parola orario? Questa risale al termine latino “horarius” e si riferisce ovviamente a qualcosa che è relativo al tempo. Oggi gli orari e gli orologi sono presenti in maniera quotidiana nella nostra vita e regolano il modo in cui percepiamo il tempo.

C’è poi la parola cervello. Deriva dal termine “cerebrum” ed è il centro del sistema nervoso responsabile del nostro pensiero, delle emozioni e del controllo motorio. Nonostante sia il 2% del nostro peso, ne consuma circa il 20% dell’energia. Infine, abbiamo la parola motore che deriva da latino e significa “che muove”. Il concetto stesso di motore ha avuto un impatto sulla evoluzione dell’umanità dall’invenzione della macchina a vapore fino ai mezzi di trasporto moderni.

Ma come si collegano questi elementi tra di loro? Continua con l’articolo per la soluzione!

Se hai pensato che la parola che collegasse tutte fosse la parola fuso, allora hai indovinato! Il formaggio, ad esempio, può essere fuso per creare salse e varie ricette. Anche il ferro può essere fuso a temperature elevate e trasformato in diverse forme. Il fuso orario è un fenomeno che interessa l’ora nei diversi paesi, che può essere diversa. Si dice avere il cervello fuso quando si pensa troppo e si è troppo concentrati su qualcosa. Anche il motore può essere fuso quando, ad esempio, si guasta nell’auto.

E tu, avevi indovinato la parola misteriosa?