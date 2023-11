Bambini più intelligenti, è possibile e basta veramente poco: un’azione quotidiana li rende piccoli geni

Esiste un modo per rendere i propri bambini più intelligenti: basta un’azione quotidiana per renderli dei veri e propri geni. Ecco di quale si tratta.

Secondo uno studio condotto dai ricercatori della University of East Anglia, in Inghilterra, esiste un’azione quotidiana che ogni genitore dovrebbe mettere in atto per rendere i bambini più intelligenti. Grazie a questo metodo molto semplici, in pratica, è possibile renderli dei veri e propri geni.

In questo articolo, approfondiremo lo studio in esame svelandovi quella che risulta essere l’azione più utile ed efficace da mettere in atto nel caso in cui si voglia incrementare l’intelligenza dei più piccoli. Si tratta di informazioni particolarmente interessanti di cui è bene essere a conoscenza.

Bambini più intelligenti, l’azione consigliata dagli esperti

Come già detto, un gruppo di ricercatori inglesi a condotto uno studio che ha rivelato qual è l’azione più efficace per incrementare l’intelligenza dei bambini. A tal proposito, può essere utile sapere che esiste una tecnica molto utile che se messa in atto quotidianamente può condurre a risultati davvero inimmaginabili e che dunque meritano di essere conosciute.

Il motivo risiede nel fatto che l’azione in questione è in grado di aumentare la produzione di mielina. Questa è fondamentale per il buon funzionamento del cervello ed è costituita da proteine e lipidi. Essa inoltre svolge una funzione di protezione delle fibre nervose, migliorando la trasmissione degli impulsi elettrici. In presenza di una sua alterazione, diverse indagini scientifiche hanno messo in evidenza l’insorgere di malattie di natura neurologica come, ad esempio, la sclerosi multipla.

Nello specifico, lo studio in questione ha analizzato il comportamento di 163 bambini. Quello che è emerso è stata la presenza di una maggiore quantità di mielina nei bambini a cui venivano dati più stimoli linguistici durante la giornata. In altre parole, nei bambini che avevano più interazioni di natura linguistica con il mondo esterno.

Tale studio ha confermato ancora una volta quanto l’ambiente in cui crescono i bambini può incidere in maniera importante sullo sviluppo delle aree cerebrali del loro cervello. Ciò significa che più risulta essere ricco di stimoli culturali, maggiore sarà la produzione di mielina.

Chiaramente, così come hanno tenuto a precisare gli esperti, è importante sottolineare il fatto che non basta bombardare di parole i propri figli. Piuttosto bisogna mettere in atto un processo naturale e dunque non forzato. In poche parole, i bambini devono apprendere senza avvertire ciò come una costrizione e soprattutto con serenità.