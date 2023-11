L’addio di Lino Banfi, conseguenze devastanti sulla ballerina Alessandra Tripoli

L’addio di Lino Banfi a Ballando con le stelle ha gettato nello sconforto anche Alessandra Tripoli, la sua ballerina: le parole non lasciano dubbi.

Sono passati diversi giorni da qualche Lino Banfi, che era uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, ha deciso di lasciare lo show in cui per diverse serate si era esibito al fianco di Alessandra Tripoli con un discreto successo anche per quello che hanno sempre sostenuto i giudici.

Un addio che non solo ha lasciato senza parole il pubblico a casa che non se lo sarebbe mai aspettato, ma anche la sua ballerina che fin dal primo momento aveva instaurato un rapporto davvero speciale con l’attore che ha seguito quando era bambina nelle vesti di Nonno Libero e che ormai era diventato un nonno vero anche per suo figlio, il piccolo Liam.

Nella sua lettera indirizzata a Banfi e scritta sulle colonne del settimanale DiPiù, la ballerina ha anche sottolineato come si siano trovati accomunati dallo stesso dolore per la perdita rispettiva della moglie di lui e della madre di lei: scomparse in tempi recenti per via della loro malattia. Ma entriamo nel merito delle sue parole.

Lino Banfi, Alessandra Tripoli: “Farci incontrare è stato un dono”

Sono parole davvero straziante quelle che Alessandra Tripoli ha affidato alla lunga lettera scritta per DiPiù in cui ha voluto rivolgersi proprio a Lino Banfi con cui ha trascorso delle settimane di grande emozione e gioia a Ballando con le stelle.

“Chi ci ama fa il tifo per noi e farci incontrare è stato un loro dono” ha scritto la ballerina e ancora: “Più volte ha detto che vuoi andare a Honk Kong, città in cui ho vissuto per tanti anni e dove ho ancora un punto di appoggio sarei felicissima se la cosa andasse in porto”.

Insomma un rapporto davvero speciale quello tra i due che ha permesso anche al figlio della ballerina di legarsi a Banfi come se fosse un vero nonno: i due hanno anche registrato una piccola intro prima di un ballo che poi l’attore è andato a fare con la ballerina: un particolare che non era mai accaduto prima di quel momento.

“Mi dispiace che tu abbia abbandonato e adesso ho paura di non riuscire a vederti più come prima” ha poi concluso la ballerina dai capelli rossi, volto noto dello show ormai da molte edizioni. E chissà che prima o poi il noto attore non decida anche di risponderle.