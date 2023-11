Kate Middleton, l’hobby estremo a cui non rinuncia e che la fa sempre litigare con William

Kate Middleton incarna perfettamente il ruolo della “Principessa Ribelle”, tanto da litigare spesso con William per via del suo hobby.

Fin dal suo ingresso ufficiale nella famiglia reale inglese, Kate è sempre stata rivoluzionaria sotto ogni punto di vista. Da subito la Principessa si è accaparrata la simpatia del popolo, diventando una nuova icona di moda e stile come lo era Lady Diana e non solo.

Negli anni a venire, poi, la Principessa ha avuto modo di scendere in campo per sostenere numerosi progetti solidali che l’hanno vista come protagonista indiscussa della scena al fianco di William in giro per la nazione, rappresentando la Corona anche all’estero.

Kate, insieme al marito, ha poi preso parte a varie iniziative legate al mondo dello sport essendo lei stessa una vera appassionata, così tanto da cimentarsi persino in uno sport estremo…

Kate Middleton sempre più “estrema”

Non è un mistero che Kate Middleton abbia una grande passione per lo sport, il modo in cui si prende cura del suo corpo tra allenamenti serrati e dieta ferrea lo dimostra ampiamente. Ricordiamo che la Principessa, ormai da anni, segue il regime della dieta Dukan, caratterizzato da cicli alimentari con la somministrazione ben precisa di proteine e vitamine a seconda del suo fabbisogno fisico.

Una buona alimentazione che viene accompagnata, appunto, da un’attività fisica che si snoda in più discipline sportive alcune delle quali svolte insieme a William, come nel caso delle lunghe passeggiate in bicicletta nel bel mezzo della natura.

Eppure, c’è un tipo di allenamento al quale la Principessa non riesce proprio a rinunciare e che lei stessa ha definito così tanto estremo da praticarlo sola, perché il marito non intende seguirla anche in queste avvenuta.

Durante una recente intervista rilasciata al famoso podcast inglese The Good, The Bad & The Rugby, Kate Middleton ha parlato della sua passione per lo sport e del modo in cui si tiene in forma. Un appuntamento irrinunciabile con se stessa ovunque si trovi nel mondo, ma ciò che le permette davvero di rilassarsi e trovare sé stessa è la sessione di nuovo all’aperto che si concede ogni giorno… anche in mezzo al freddo!

A questo tipo di allenamento, però, non prende parte il Principe William che proprio non riesce a comprendere il forte desiderio della moglie di nuotare in acque gelide al mattino. La Principessa, divertita durante la sua intervista, ha poi rivelato qual è la reazione del marito tutte le volte prima di andarsi ad allenare in vasca all’aperto: “Personalmente, adoro nuotare. Nuotare in acqua fredda, più fredda è… meglio è per me. Lo adoro assolutamente. È un qualcosa sul quale William mi dice sempre: ‘Sei pazza’“.