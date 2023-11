Belen svela un retroscena privato riguardante Diletta Leotta, cosa è accaduto tra loro in passato

Belen Rodriguez e un ricordo nostalgico per la showgirl argentina, il retroscena che coinvolge anche Diletta Leotta: cosa è successo.

Sono giorni in cui la presenza di Belen Rodriguez sui social è più discussa che mai. La showgirl argentina è nuovamente uno dei principali argomenti di discussione nel mondo dei social e del gossip, e a sorpresa c’entra anche Diletta Leotta.

Una strana coppia che non può che destare le attenzioni del pubblico del web, vista la bellezza e sensualità di entrambe entrata nella leggenda. Sia per la splendida siciliana, conduttrice di DAZN, che per la sudamericana, il pubblico impazzisce, non perdendosi assolutamente nessuna delle loro apparizioni pubbliche e via web, e non potrebbe essere altrimenti.

Per motivi e in modi diversi, parliamo di due icone dei giorni nostri quanto a fascino e femminilità. Da una parte, il volto più amato dagli appassionati di calcio e non soltanto, probabilmente la più amata dagli italiani in questo momento. Dall’altra, una bellezza rara che ha conquistato il mondo dello spettacolo praticamente da due decenni, segnando con la sua presenza un’epoca.

Belen Rodriguez in viaggio con Diletta Leotta, la polaroid che è già storia

Soprattutto Belen è tra le regine del gossip, e come detto in questi giorni questo suo ruolo è tornato prepotentemente di attualità. La 39enne è alle prese con un nuovo amore, quello che forse potrebbe darle la serenità dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Da qualche mese, è fidanzata con l’imprenditore lombardo Elio Lorenzoni e i due, visti gli indizi recenti, potrebbero convolare presto a nozze. Nel viaggio alle Maldive che la coppia si è concessa, lui le ha chiesto di sposarlo e le ha regalato un vistoso anello.

Inevitabile la reazione da parte del pubblico, che si è diviso in due schieramenti. Da una parte, chi sostiene Belen e la incoraggia a provarci ancora. Dall’altra, chi ritiene i suoi atteggiamenti ormai stucchevoli e frutto di un copione già visto. Il sorriso e la felicità di Belen però non possono passare inosservati. Chissà, forse per lei sarà davvero la volta buona.

Una vacanza speciale che si è conclusa in maniera inattesa. Proprio alla fine, infatti, Belen ha incontrato Diletta Leotta, che era di ritorno dalla vacanza a Dubai con la sua famiglia.

Dall’aeroporto della metropoli degli Emirati, le due hanno condiviso l’aereo di ritorno tra amici e risate. Con uno scatto che entra a far parte dei ricordi più belli, una polaroid condivisa sul profilo Instagram di Belen e diventata virale tra like e commenti a ripetizione.