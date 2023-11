Uomini e Donne, dal passato di Alessio emerge un dramma del tutto inaspettato

Il giovane cavaliere di Uomini e donne confessa il dramma vissuto in passato e rivela come è cambiato il suo atteggiamento con le donne negli anni.

Alessio è approdato a Uomini e donne lo scorso anno, ma in questa nuova stagione come in molti avranno notato, il cavaliere in ogni puntata fa sempre parlare di sè. Il 40enne da settimane sta frequentando Claudia, una conoscenza che purtroppo procede tra alti e bassi.

Di recente i due hanno avuto una forte discussione a seguito della strana e improvvisa presenza nel parterre dell’ex della dama pugliese. Intervistato dal settimanale ufficiale di uomini e donne, Alessio si è lasciato andare a lunghe confessioni parlando sia delle sue storie passate e del perchè con Claudia purtroppo non riesce ad andare avanti

Alessio racconta il suo dramma vissuto in passato: de storie importanti e una finita malissimo

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che tra Claudia e Alessio purtroppo le cose si sono messe molto male. Dopo il confronto in studio tra la dama e il suo ex fidanzato, Alessio ha ammesso che non riesce proprio a fidarsi della ragazza che ha di fronte, anche perchè di solito il suo istinto non sbaglia mai. In passato ha vissuto due storie importanti di cui in una è stato tradito. Beh, in quel caso si è accorto subito che qualcosa non andava nella coppia e indagando ha scoperto che la ex aveva un altro.

Per amore, ha perdonato, ma purtroppo ci è ricascato. Oggi Alessio si ritiene una persona gelosa, ma nel giusto, cosa che invece non vede in Claudia. Ad esempio ha raccontato che settimane fa mandandole una foto lei ha notato uno spazzolino da denti rosa e le ha fatto una scenata. Insomma, per il cavaliere è impossibile vivere una storia in questa modo vista anche la distanza che li separa.

Continuando Alessio ha ammesso che nella sua vita non ha mai tradito e tanto meno lo farà adesso a 46 anni. Da molta importanza alla persona che ha accanto e mai le farebbe del male. Con Claudia non ha nascosto di aver provato delle forti emozioni e anche tanta passione. Andando a Lecce ed entrando nel suo mondo ha capito tante cose della dama e gli farebbe molto piacere se anche lei facesse lo stesso. Intanto, ha rivelato cosa è successo quando si sono lasciati andare al bacio passionale al centro studio. In quel caso, ha ammesso si è creata un’atmosfera bellissima. “La musica era perfetta. Lei mi guardava con quegli occhi li e io le ho detto: Se ti baciassi? Lei mi ha risposto: prova e vediamo”.