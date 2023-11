La mamma di Chiara Ferragni mette in ombra la figlia: si prende la scena in maniera esplicita

Con un outfit super seducente e provocante la mamma di Chiara Ferragni infuoca non poco il web, con la sua sensualità ruba completamente la scena alla figlia.

Entrambi i genitori di Chiara Ferragni sono molto affascinanti, ma è chiaro che la sua incantevole bellezza l’ha ereditata soprattutto dalla madre. La nota scrittrice Marina Di Guardo è molto apprezzata e seguita, i suoi tantissimi fan non perdono occasione per farle notare quanto sia strepitosa.

Negli anni la splendida influencer è riuscita a conquistare moltissima visibilità, oggi è l’influencer più conosciuta e amata in Italia. Sul suo profilo Instagram conta quasi 30milioni di follower, questi quotidianamente le manifestano affetto e supporto e lei li aggiorna ogni volta che può.

Chiara Ferragni ha sempre dimostrato che la sua è una famiglia molto unita, infatti trascorre molto tempo con i genitori e le sue sorelle. Spesso organizzano pranzi e cene di famiglia e bellissimi weekend. Le foto di famiglia fanno sempre il boom di complimenti e like, ma ad infuocare il web sono soprattutto gli scatti in cui si mostra seducente e ammaliante. Tantissime sono infatti le foto in cui mette in risalto il suo corpo da favola con outfit super sensuali che lasciano poco all’immaginazione.

Chiara Ferragni, anche la madre infiamma il web con un look super sensuale, fan impazziti

Non solo Chiara Ferragni, anche la madre fa girare totalmente la testa ai suoi tantissimi fan su Instagram. Di recente ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, sui social ha postato alcuni scatti inediti che hanno catturano non poco l’attenzione dei suoi seguaci.

Il set di foto in bianco e nero la ritrae in versione super seducente e ammaliante, con la sua assurda sensualità e la sua favolosa bellezza ‘ruba’ il mestiere alla figlia. Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni, indossa un ampio turbante in testa, guanti avvolgenti di pelle e un minuscolo corpetto super attillato che fa fatica a contenere le sue curve da paura.

La scollatura è profondissima e lascia intravedere fin troppo, gran parte del suo décolleté da urlo infatti è in bella vista. Inutile dire che l’occhio dei fan è immediatamente caduto proprio lì, il sensuale look della madre di Chiara Ferragni ha steso chiunque. In forma smagliante e bella da svenire la scrittrice anche stavolta ha fatto il boom di apprezzamenti e like, è un vero spettacolo.