Beautiful, il matrimonio inaspettato: dopo tanti anni tutti ancora sconvolti

Matrimonio inaspettato per l’attore americano amatissimo di Beautiful: ecco chi è convolato a nozze pochi giorni fa

Una notizia che ha spiazzato i fan, ma che nello stesso momento li ha resi davvero felici. Beautiful è una delle soap opera più seguite ed amate in Italia motivo per cui i telespettatori negli anni si sono appassionati anche ai personaggi interpreti della serie. Tra questi troviamo sicuramente Brooke ed Eric che sono nella soap dalla prima puntata, che risale a ben 30 anni fa.

Tra questi però troviamo anche Thomas, interpretato dall’attore Matthew Atkinson. Beh, proprio il giovane stilista pochi giorni fa è convolato a nozze con la sua fidanzata e collega Brytnee Ratledge. I due si sono detti sì davanti a parenti e amici, ma anche davanti a tanti colleghi della serie in onda da noi su Canale5.

Thomas Forrester di Beautiful si è sposato nella vita reale

Matthew Atkinson, il Thomas Forrester di Beautiful è convolato a nozze. L’attore si è sposato qualche giorno fa con Brytnee Ratledge, a cui aveva chiesto la mano all’inizio dell’estate scorsa. I due innamorati hanno festeggiato l’evento con una cerimonia molto intima. Infatti, dai video postati sui social si vede che oltre ad amici e parenti e alcuni attori della soap opera americana non ci fossero molte persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katherine Kelly Lang (@katherinekellylang)

Tra i colleghi è possibile vedere Ashley Jones, Kimberlin Brown, Jacqueline MacInnes Wood, Katherine Kelly Lang e l’attore Scott Clifton, ovvero Bridget, Sheila, Steffy, Brooke e Liam. Da questo si evince quanto gli attori oltre ad essere legati nella serie che gli ha dato tanto successo sono amici anche nella vita reale fino al punto da condividere giorni importanti come questi.

L’attore amatissimo di Beautiful che interpreta Thomas Forrester rispetto a quello che mostra nella soap opera statunitense ha una vita sentimentale ben diversa nella vita reale. Infatti, da anni è legato alla collega Brytnee è il 12 novembre la coppia h deciso di unirsi in matrimonio. Infatti mentre con la sua amata si è detto pronto al grande passo per quanto riguarda la sua vita nella serie il suo futuro è ancora incerto. Nelle attuali puntate lo stiamo vedendo alle prese con Hope per riprendersi l’affidamento del figlio Douglas. Negli Stati Uniti invece sta vivendo un momento molto focoso con la Logan ma che sembra essere solo fisico. Cosa succederà?