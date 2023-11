Morgan, il suo passato e quel dramma che gli ha cambiato la vita: “È tutto buio”

Si continua a parlare di Morgan dopo la cacciata da X-Factor. Ecco che dal suo passato emerge il dramma che purtroppo gli ha cambiato la vita.

Una vita tormentata quella del cantautore Marco Castoldi, fin dalla sua giovane età. Spesso l’artista è al centro di polemiche e di recente anche di cacciate televisive. Basta ricordare quello che è accaduto a Sanremo con Bugo, ma anche la recentissima cacciata da parte da X Factor a seguito dei troppi litigi con gli altri colleghi.

Ma cosa si nasconde nel passato di Morgan? Perchè Morgan finisce sempre per litigare con tutti? Molto probabilmente tutto è legato ad un dramma vissuto in passato che gli ha cambiato totalmente la vita.

Morgan racconta il suo dramma vissuto con il padre: quel gesto ha cambiato per sempre la sua vita

Ospite nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra, Morgan ha parlato della sua infanzia e di un dolore che ha vissuto e che gli ha cambiato per sempre l’esistenza. Il cantante ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita raccontando della morte difficile del suo papà. Marco ha raccontato in che modo il padre è venuto a mancare rivelando che si è tolto la vita in una vasca da bagno tagliandosi le vene. Beh, in quel gesto, l’artista ci ha visto quasi un opera in quanto mai avrebbe immaginato che suo padre potesse arrivare a compiere un gesto simile e con una certa “eleganza”.

Morgan racconta che il padre si è tagliato le vene partendo dai polsi fino ad arrivare al collo per poi lasciarsi cadere. L’ ho sentito il giorno del funerale, ho sentito un privilegio di essere figlio di un suicida. È iniziata quel giorno la mia filosofia,” ha ammesso. Ovviamente, davanti a queste parole Fedez è rimasto particolarmente colpito soprattutto perchè non capisce come il collega possa dare una collazione artica ad un gesto così forte e drammatico.

La cacciata di Marco Castoldi da X Factor

Marco Castoldi – in arte Morgan – si è reso protagonista scene poco educative che hanno portato l’emittente a mandarlo via da X Factor. Nell’ultima diretta il musicista aveva litigato un po’ con tutti, e quando il collega Fedez era intervenuto per dirgli smetterla, Morgan lo aveva aggredito: “Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo?”, riferendosi ai problemi di salute rivelati dal rapper. Le scuse non sono bastate per un dietrofront, anzi la situazione è peggiorata quando sono circolati in rete alcuni video di fuori onda dove si vede Marco litigare anche con Ambra. Insomma, per adesso il cantautore è fuori!.